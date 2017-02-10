В Волгоградской области мошенники рассылают письма о наличии судебной задолженности

Федеральная служба судебных приставов предупреждает: мошенники массово рассылают письма о наличии судебной задолженности, содержащие ссылки на вредоносный код.

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c… С наилучшими пожеланиями,ФССП России. Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

– Скачивая такой архив вы подвергаете свой компьютер опасности заражения, – предупреждает пресс-служба УФССП России по Волгоградской области.

В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.