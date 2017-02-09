Волгоградские школьники примут участие в первой Всероссийской физико-технической контрольной
Школьников Волгоградской области приглашают принять участие в первой Всероссийской физико-технической контрольной и решить задачи по математике, физике и информатике.
Контрольную проводит Московский физико-технический институт при поддержке «Яндекс». Написать ее можно заочно на официальном сайте контрольной или в МОУ «Лицей №5 имени Ю. А. Гагарина» (Волгоград, ул. Мира, 17).
– Контрольная «Выходи решать!» — это первый в России масштабный просветительский проект, нацеленный на популяризацию физико-технических дисциплин среди молодежи, – сообщили ИНТЕРу в областном комитете информационной политики. – Задача акции — показать перспективы и возможности технических знаний, которые впоследствии можно конвертировать в успешную карьеру.
Для участия в контрольной необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Каждому будет предложено решить 15 задач по математике, физике и информатике, при этом выполнять задания можно по одному, двум или сразу всем предметам.
Начало контрольной – 12 февраля в 10.30. Результаты будут опубликованы на официальном сайте до 8 марта 2017 года.
Фото с сайта комитета информационной политики
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