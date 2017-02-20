Отметить Масленицу и не набрать вес – советы волгоградцам от Роспотребнадзора

Многие «стройняшки» боятся испортить фигуру, отмечая праздники. Как отметить отметить Масленицу и не набрать вес, а также «плохой» холестерин – советуют в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

– Многие отказывают себе в лишнем блинчике на Масленицу из-за страха перед лишними килограммами и опасаясь «плохого» холестерина, – рассказали ИНТЕРу в региональном управлении Роспотребрадзора. – Однако, не так страшен враг, каким он кажется. Если избежать самих блинов не получится, то сделать начинки более безопасными и менее вредными – под силу каждому.

Действие вредного холестерина можно свести на нет разными способами. Например, заменить продукты на диетические сорта. Скажем, свинину и говядину – на белое мясо птицы.

– Лучше всего выбрать индейку, – советуют в Роспотребнадзоре, – она считается самой диетической.

Колбасы, копчёности, паштеты, сало и разные виды икры можно заменить на рыбу, устрицы и гребешки – они содержат насыщенные омега-3,6,9 кислоты, расщепляющие холестерин. Консервированную рыбу лучше не использовать – в ней нет полезных веществ. И главное — не жарить рыбу, а запекать, отваривать или отправлять в пароварку.

Лидер по холестериновой безопасности – оливковое масло, оно стимулирует работу желчного пузыря и выводит «плохой» холестерин, поэтому его имеет смысл активно вводить в обычный рацион в период Масленицы.

Без ограничения можно употреблять сырые или запечённые овощи. При этом особое предпочтение следует отдать моркови, которая обладает свойством выводить токсины.

Замедляют отложение жиров все виды бобовых – от чечевицы до зелёного горошка и фасоли.

Если очень хочется сладкого, то сделайте фруктовые желе, рахат-лукум, карамельки и пудинги. В десерты или сладкие блинчики добавьте орехи, например, грецкие и миндальные, ведь в них содержатся микроэлементы, поддерживающие сосуды.

Готовясь к масленичному застолью, постарайтесь не жарить начинки – вместо жареных блюд сделайте варёные, тушёные, приготовленные на пару или в гриле.

Яйца лучше вообще ограничить и использовать только для приготовления самих блинов.

И помните – важная часть профилактики высокого холестерина в крови – спортивные нагрузки, ведь именно благодаря регулярным занятиям физкультурой можно добиться некоторого снижения опасных показателей.

Поэтому, на следующий день после застолья записывайтесь в спортзал, идите на прогулку или начните заниматься фитнесом дома, что экономит средства и время.

Фото со странички Agro2b.ru в социальной сети «ВКонтакте»