Объем квоты на гастарбайтеров снижен в Волгоградской области в 10 раз. Так, если в 2016 году в регион пригласили 14 тыс. иностранцев, то в 2017-м таковых будет около полутора тысяч. Областные власти объясняют эти меры защитой внутреннего рынка труда.

Как вы относитесь к решению снизить квоты на гастарбайтеров в 10 раз? Этот вопрос ИНТЕР задал волгоградским экспертам.

Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной думы:

— Я всегда говорил, что приоритет в части найма рабочей силы должен отдаваться коренным жителям нашего региона. Поэтому я не могу не приветствовать такой шаг. Но сделать только это — мало. Необходимо менять политику с точки зрения заработной платы, надо общаться с работодателями и убеждать их достойно платить своим работникам. В этом случае мы вполне сможем обойтись без гастарбайтеров и в сельском хозяйстве, и в сфере благоустройства. Такие действия, на мой взгляд, надо предпринимать в обязательном порядке.

Анатолий Тулаев, руководитель группы компаний ТМПК:

— Наша компания никогда не принимала иностранцев на работу, но знаю, что иностранные рабочие руки востребованы в ряде сфер. При этом никто не может сказать точно, сколько в регионе трудится нелегальных мигрантов. Так вот, если спрос есть, будет и предложение. Не исключаю того, что легальных иностранных рабочих могут заменить нелегальные. Сокращение квоты сразу в 10 раз весьма значительное. А местные жители пойдут работать только туда, где работодателю удастся создать привлекательные условия работы, а не туда, где просто есть рабочие места.

Владимир Семененко, бригадир КФХ «Семененко В. Н.»:

— В сельской местности, в овощеводстве без гастарбайтеров обойтись сейчас невозможно. Только у нас в Городищенском районе в прошлом году трудилось около десяти тысяч мигрантов. Поэтому озвученное решение однозначно обернется для нас проблемами. Мы же пробовали нанимать людей через центр занятости, пробовали использовать на сельхозработах зеков. Ну не хотят они трудиться. Поэтому я не знаю, как мы будем обходиться, если нам запретят привозить работников из Средней Азии.