04.02.2017   Бизнес, Экономика   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Народное предприятие «Конфил» осталось без руководителя

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Народное предприятие «Конфил» осталось без руководителя. Гендиректор Ольга Цубенко временно отстранена от должности на период проведения расследования в отношении нее. Сейчас Цубенко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание, что ей грозит — до 4 лет лишения свободы.

ИНТЕР уже рассказывал, что предприятие переживает кризис. Против директора выступила част коллектива предприятия, которая обвинила Цубенко в завышении зарплаты себе и отдельным членам коллектива — например, профсоюзному лидеру, при этом зарплата большинства работающих не индексировалась. Также в вину директору ставили обилие штрафных санкций, отсутвие достойной рекламной кампании, сокращение коллектива, непродуманные закупки сырья и другое.

После того, как история получила огласку, был высказан ряд версий в отношении происходящего. Ряд экспертов считают, что яблоко раздора — это помещения фабрики в центре города, которые кому-то приглянулись. Другая часть уверена, что речь о рейдерско захвате, потому что обвинения работников выглядят не очень убедительными на фоне того, что «Конфил» — одно из самых стабильных предприятий в городе по экономическим показателям. Кроме того, и социальная сфера здесь развита.

Сама Цубенко не дает официальных комментариев, за которыми обращался среди других СМИ и обозреватель ИНТЕРа. Однако гендиректор попыталась обжаловать в суде действия прокуратуры по поводу проведения проверки на предприятии и получила отказ. Сейчас все идет к тому, что работники воспользуются данным им правом и попытаются сместить директора с должности. такие попытки уже были, но акционерам не удалось провести собрание.

«Конфил» в этом году отмечает свое 130 -летие. Уникальность предприятия, пережившего самые разные времена и эпохи, еще и в том, что оно единственное в регионе, где действует народная форма собственности. Переживет ли фабрика нынешний кризис — большой вопрос. В своих претензиях работники дошли не только до руководства области, но и до администрации президента.

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