Как защититься от мошенничества в сфере ОСАГО

Автостраховщики по-прежнему винят в неблагоприятной ситуации, сложившейся на волгоградском рынке ОСАГО, недобросовестных автоюристов. Именно их деятельность, по мнению представителей страховых компаний, повышает убыточность автостраховки.

Как действуют автоюристы? Как правило, они выкупают у пострадавшего в ДТП право требования к страховщику за определенную сумму. А затем, взыскивают в свою пользу через суды не только сумму полагающейся компенсации, но штрафы и пени.

«Недобросовестные автоюристы нередко прибегают к фальсификации обстоятельств ДТП, повреждений автомобиля, а также подделывают договоры, доверенности и прочие документы, – пугают водителей страховщики. – Таким образом, обращаясь к автоюристу, автовладелец получает, как правило, заведомо меньшую выплату по страховому событию, а также нередко вынужден заплатить 13% налогов от полученной автоюристом суммы по судебному решению, что часто оказывается сюрпризом для автомобилиста».

В 2016 году, по предварительным подсчетам РСА, такие посредники незаконно получили порядка 25 млрд рублей дохода.

В Волгограде в мошенничестве в сфере автострахования в декабре 2016 года обвинили двух действующих депутатов Волгоградской областной думы, а также их бывших коллег. По данным следствия, один из народных избранников заработал на обмане водителей и страховых компаний за 9 месяцев прошлого года 50 млн рублей, второй за полгода – более 40 млн. Фигуранты этого уголовного дела были замечены и в других «грехах».

Впрочем, как заметил ИНТЕРу председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев, последнее слово в этом деле должен все-таки поставить суд.

Пока же страховые компании и РСА рекомендуют, как защититься от возможного мошенничества в сфере ОСАГО:

– обращаться при покупке страхового полиса непосредственно в офис страховой компании или к официальным представителям компании;

– при наступлении ДТП не пользоваться услугами непроверенных юридических фирм и прочих посредников, а в первую очередь обращаться в свою страховую компанию (закон об ОСАГО обязует автомобилиста сначала обращаться к страховщику – досудебный порядок урегулирования событий);

– не подписывать на месте ДТП какие-либо документы с посредниками и не выдавать им доверенность с правом получения денежных средств юристам или юридическим фирмам.

Напомним, что в настоящее время оформить полис ОСАГО можно через Интернет. И Волгоградская область — в числе лидеров по числу проданных е-ОСАГО.

Фото с сайта УФАС по Волгоградской области