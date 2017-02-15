15.02.2017   Городская среда, Детское время, Культура   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгограде вновь откроет двери молодежный православный театр «Миргород»

mirgorod

Молодежный православный театр «Миргород» вновь открывает свои двери и приглашает волгоградцев на серию спектаклей. Напомним, театр духовно-нравственного сюжета под руководством Тимофея Назирова действует при Богоявленском приходе Волгограда.

– 10 марта состоится спектакль о русской равноапостольной княгине Ольге, ее жизни и вере, – рассказал ИНТЕРу председатель правления православного семейного центре «Лествица» Владимир Филин. – А 16 марта зрители смогут увидеть спектакль о жизни равноапостольного князя Владимира.

Спектакль «Крестители. Часть 1. Ольга» начнется 10 марта в 17.00 в МУК «Детский городской парк Волгограда», расположенном по ул. КИМ, 5.

Спектакль «Крестители. Часть 2. Владимир» состоится 16 марта в 17.00 в МУК «Детский городской парк Волгограда».

– Вход на спектакли свободный, но регистрация мест обязательна, – уточняет Владимит Филин.

Телефон для регистрации – 8-904-411-11-14, Ксения.

Фото из социальной сети «Facebook»

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