«Мажора», сбившего роллера в центре Волгограда, оставили в колонии
Волжский городской суд не отпустил осужденного Романа Яковлева из колонии. Адвокат водителя, сбившего роллера на Аллее Героев в Волгограде, просил изменить ему наказание на более мягкое – исправительные работы.
Напомним, трагедия случилась 6 октября 2015 года. 22-летний Роман Яковлев несся на «Тойота Ленд Крузер» по центру Волгограда, не глядя на светофоры. 21-летний Влад Иванов, пересекавший проезжую часть Аллеи Героев по зебре на «зеленый», никак не ожидал, что станет для водителя-лихача досадной помехой.
Выехав на дорогу на роликах, Влад уже не мог остановиться, даже заметив несущуюся на «красный» иномарку. Виновник аварии в свою очередь тоже не притормозил.
Позже выяснилось – на счету Яковлева 60 нарушений правил дорожного движения. В том числе 39 – скоростного режима. Стало понятно и то, почему 22-летний замдиректора стоматологической клиники позволяет себе подобные вольности. Его отец – VIP-персона, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Николай Яковлев. В его сопровождении сын вернулся на место ДТП, видимо, сообразив, что попал на камеры видеофиксации и мобильные телефоны очевидцев.
Опасаясь, что из-за такого родства следствие и суд будут к нарушителю более благосклонны, чем к рядовому водителю, волгоградцы обратились на сайте гражданских инициатив change.org к президенту страны Владимиру Путину.
В марте 2016 года Центральный районный суд Волгограда вынес Роману Яковлеву приговор. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). В качестве наказания осужденному назначили 2,5 года лишения свободы в колонии.
С 31 мая 2016 года он отбывает наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области.
– Оснований для смягчения вида наказания осужденному Яковлеву прокуратура не усматривает, – подчеркнула старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
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