Лия Николаевна Попова возрождает утраченные волгоградские сорта овощей

«Новичок» возвращается…

Спасибо санкциям, обвалу цен на нефть и рубля — они ребром поставили вопрос о необходимости возрождения российского семеноводства.

В прошлом году на опытном поле Волгоградского аграрного университета положено начало восстановлению томатов волгоградской селекции: получено около 110 кг семян томатов «Новичок», «Новичок розовый», «Подарочный», «Волгоградец».

— Это, — объясняет проректор университета Ольга Гурова, руководившая этой работой, — стало возможным благодаря заслуженному агроному РФ Лие Николаевне Поповой: она передала нам сохраненные ею вопреки всему оригинальные семена…

Помнится, в 2000 году на рынке в Казани, зазывая на помидоры, продавец клялся: «Волгоградские!», хотя в это время массового сбора у нас еще не было. И на московских рынках все помидоры по инерции называли волгоградскими, хотя волгоградских сортов и у нас было не сыскать, — вытеснили импортные. Которые, хоть по полю катай, а потом на край света отправляй, товарный вид не теряют.

Знаменитая селекционная станция ВИРа (Всероссийский институт растениеводства) в Краснослободске с середины 90-х влачит жалкое существование в обветшавших до аварийного состояния помещениях. Фермер Среднеахтубинского района Татьяна Колесова, чтобы поддержать селекционера Лию Николаевну Попову, высаживала томаты ее сортов на семена. Они оставались невостребованными.

— Волгоградский помидор потерян безвозвратно?

— Если семена будут востребованы, можно будет достаточно быстро восстановить их производство, — ответила Татьяна Владимировна.

Тогда, три года назад, в это трудно было поверить: казалось, импортные гибриды завоевали наш рынок навсегда, не оставив ниши для отечественных семян. Ректор Аграрного университета Алексей Овчинников поверил.

— Нижайший ему поклон за то, что он положил начало возрождению сортов овощей волгоградской селекции, — отмечает Татьяна Владимировна.

— Для начала, — продолжает Ольга Гурова, — было принято решение размножить сохраненные Лией Николаевной сорта волгоградских томатов.

Сохранять сорта – не в пакетиках семена держать. Лия Николаевна с несколькими сотрудниками много лет вручную сеяли, выращивали рассаду, пололи, поливали, собирали… Это было подвижническое служение своей профессии и памяти отца – известного селекционера. Вокруг уже мало кто верил, что ее семена понадобятся.

Когда Лию Николаевну пригласили на работу в университет в качестве ведущего специалиста, ей исполнилось 80 лет. В фермерских хозяйствах Колесовой и Иванова из ее семян вырастили рассаду. На Горной Поляне подготовили земельный участок площадью в 1,3 га, провели капельное орошение. Получили более 70 тонн с гектара роскошных томатов. В станице Усть-Лабинской нашли семявыделительную машину 1984 года выпуска. Восстановили ее.

Ни из федерального, ни из областного бюджетов мы ни рубля не получили, — продолжает Ольга Николаевна. — Все делали на средства университета. Проверили семена на всхожесть, чистоту, оформив протоколы испытаний, выдали сертификаты на каждый сорт. В этом году поставлена задача возродить еще четыре сорта томатов волгоградской селекции.

— Скажите, кому сегодня придет в голову вкладывать средства в восстановление производства советского «Москвича», когда на рынке полно «мерседесов» и прочих иномарок? – отозвался об этом один из имеющих отношение к овощеводству.

— А почему бы и не восстановить «Москвич»? – парировал среднеахтубинский фермер Павел Чердынцев. – Если его модернизировать, будет не хуже иномарок. Тем более сорта волгоградских томатов…

— Получив первый урожай, мы убедились, что наши сорта не хуже импортных даже по урожайности, — подтвердила Ольга Гурова. — А по вкусовым качествам намного лучше. От дачников, огородников отбоя нет: узнав о нашей работе, просят семена. Говорят, устали от гибридов в красивых пакетиках. Звонят из Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев…

— Тем, кто сомневается в том, надо ли нам вкладываться в возрождение наших сортов, пусть посчитает, — подсказал фермер Александр Колесов. –

Килограмма волгоградских семян томатов хватает на 2,5 га. Университет продает их по 10 тыс. руб. за кг. А семена гибридов стоят по 1,5-2 руб. за одну семечку. На гектар нужно 60-80 тыс. семечек. Сравните: на 1 га наших семян можно купить на 5 тыс. руб., а импортных – на 150 тыс.

Кстати, в конце прошлого года заслуженному агроному РФ Лие Николаевне Поповой было присвоено звание «Почетный гражданин Волгоградской области».