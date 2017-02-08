В Волгограде с 1 марта бумажные льготные проездные заменят транспортные карты

Привычные волгоградцам бумажные льготные проездные заменят транспортные карты. Действовать они начнут с 1 марта 2017 года.

– Для удобства пассажиров в первое время электронная карта и бумажный проездной будут использоваться одновременно, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе мэрии.

Транспортная карта персонифицирована. Она имеет отличительный красный цвет, уникальный идентификационный номер и снабжена электронным чипом, который содержит основную информацию о владельце карты.

В отличие от старого проездного билета бумажного образца, подлежащего ежемесячной замене, транспортная карта льготника выдается на пять лет. Обладатель данной карты имеет право льготного проезда на всех автобусах, трамваях и троллейбусах.

– Для получения карты достаточно обратиться в любой многофункциональный центр с обычным пакетом документов, – поясняют в пресс-службе мэрии. – Это удостоверение личности, СНИЛС, справка о величине среднедушевого дохода (выданная органом соцзащиты населения Волгоградской области), а также справка, подтверждающая факт установления гражданину инвалидности I группы или категории «ребенок-инвалид».

Пункты выдачи находятся в отделениях ГБУ «МФЦ» города Волгограда по следующим адресам:

– Дзержинский район: пр. Маршала Жукова, 125, (8442) 92-30-03

– Красноармейский район: ул. Брестская, 19а, (8442) 92-30-06

– Советский район: ул. Даугавская, 4, (8442) 92-30-05

– Тракторозаводский район: пр. Ленина, 211, (8442) 92-30-07

– Центральный район: ул. Комсомольская, 10, (8442) 92-30-02

– Краснооктябрьский район: ул. Богунская, 12, (8442) 92-30-08

– Краснооктябрьский район: ул. Бажова, 11, (8442) 92-30-08 доб. 710

– Ворошиловский район: ул. Буханцева, 20, (8442) 97-98-07

– Кировский район: ул. 64 Армии, 71Д, (8442) 92-30-04

Гражданин по-прежнему может выбрать вид транспорта, на котором планирует использовать льготный электронный проездной билет. Для этого необходимо обратиться в пункты выдачи и пополнения транспортных карт – киоски Союзпечати, отделения Почты России, кассы МУП «Метроэлектротранс» и пополнить ее на необходимую сумму.

С полным списком пунктов выдачи и пополнения Транспортных карт можно ознакомиться на сайте: www.vlg-tk.ru.

В связи с введением электронной карты стоимость проезда для граждан, пользующихся правом получения льготы, не изменится.

Памятка для пользователей транспортной карты размещена на официальном сайте администрации Волгограда в разделе «Объявления».

Фото с сайта мэрии