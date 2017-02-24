Квартирный разнос

Урюпинских чиновников могут уволить с работы за неисполнение решения суда

ИНТЕР уже несколько лет наблюдает за борьбой гражданского активиста из Урюпинска с местными чиновниками. Начало противостоянию было положено, когда городские власти решили «облагодетельствовать» жителей многоквартирного дома без удобств в центре города и переселить их на окраину в новую многоэтажку.

В 2008 году старый дом признали аварийным. Причем сделано это было, по мнению Вячеслава Червинского, с нарушениями – показатель износа был при этом указан в размере 80%. При этом по данным судебной экспертизы, назначенной в 2014 году, износ составлял всего 45-50%. Тем не менее большинство жильцов этого строения согласились переехать в новострой. Но уже несколько месяцев спустя сильно об этом пожалели. Многоэтажка оказалась «бракованной» – в квартирах сквозило из всех щелей, стены покрывались плесенью. В результате дети стали чаще болеть, мамы – брать больничные листы.

Однако несколько семей, проживающих в старом доме в центре города, отказались перебираться на окраину. Они требовали, чтобы власти предоставили им равноценное жилье или средства на его приобретение. Чиновники согласились. И назначили в качестве выкупа сумму, за которую строптивые горожане могли приобрести разве что гараж, но никак не квартиру.

Начались судебные разбирательства. И в марте 2015 года жильцы «аварийки», наконец, добились справедливости. Помогли им в этом сотрудники сотрудники Урюпинской межрайпрокуратуры

– За что им огромное спасибо, – говорит активист Вячеслав Червинский. – Отдельное – руководителю прокуратуры Владимиру Макееву. Именно благодаря его настойчивости и последовательности стала возможной эта и многие другие победы горожан.

За годы судебных разбирательств с городской администрацией Червинский и сам овладел правовыми знаниями. И стал представлять в судах интересы своих земляков.

Так, в январе 2015 года при его поддержке выиграл спор с чиновниками Алексей Маркварт, инвалид III группы, включенный в список малоимущих граждан, нуждающихся в крыше над головой. Местная администрация пыталась «пристроить» пенсионера в жилье, в котором отсутствовали кухня, ванная комната и туалет.

Суд, выслушав доводы сторон, принял решение – инвалиду должны предоставить достойное жилье. Но и полтора года спустя решение это не было исполнено.

Тогда Вячеслав Червинский обратился в органы прокуратуры и следственные органы СУ СКР по Волгоградской области с требованием – наказать нерадивых чиновников по всей строгости закона.

В Урюпинском МрСО заявление у Червинского принять отказались. Он пошел дальше, и привлек внимание к ситуации руководство регионального СУ СКР.

Недавно на имя Вячеслава Червинского поступил ответ за подписью руководителя отдела процессуального контроля СУ СКР М. Французовой.

«Проведенной процессуальной проверкой установлено, что в действиях сотрудников администрации городского округа город Урюпинск усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)», – сказано в ответе.

Теперь чиновникам грозит в лучшем случае штраф. Их также могут отстранить от должности на срок до пяти лет, направить на обязательные работы на срок до 480 часов или на принудительные работы на срок до двух лет. В худшем случае им грозит арест до полугода или лишение свободы на срок до двух лет.

Уже наказаны сотрудники МрСО, отказавшиеся принять заявление Червинского. Бывший руководитель С. Аракелян и его заместитель Д. Иванчиков понижены в должности.

Галина Гунькина