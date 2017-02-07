В Городищенском районе следователи выясняют – кто стрелял в водителя?

В Городищенском районе произошел инцидент, в результате которого был тяжело ранен владелец автомобиля «Опель-Вектра». В настоящее время следователи выясняют – кто стрелял в водителя?

– По данным следствия, 29 января текущего года около 10.30 потерпевший вместе со своей супругой ехали на автомобиле «Опель-Вектра» из рабочего поселка Городище в поселок Степной Городищенского района, – рассказала ИНТЕРу старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – Проехав участок федеральной трассы «Волгоград-Москва», они свернули на автодорогу, ведущую к поселку Аэропорт. В это время неизвестный, вероятнее всего из припаркованного на обочине автомобиля, произвел выстрел в движущуюся иномарку.

Заряд дроби (предположительно 12 калибра) попал в голову водителя. С места происшествия мужчина был госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются врачи.

До настоящего времени комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий положительных результатов не дал. Следователи обращаются с просьбой ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем случившегося, а также тем, кто располагает сведениями о совершенном преступлении и причастных к нему лицах, сообщить эту информацию по телефонам: (84468) 3-38-78, 3-38-81, или «02».

Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 68-летнему местному жителю, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшему) находится в производстве следственного отдела по Городищенскому району Следственного управления СКР по области.