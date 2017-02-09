Крестьяне гадают: чьи паруса надувают калийные ветры?

В Волгоградской области ежегодно вносится в почву 40 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, а выносится 350-400 тыс. тонн. Отрицательный баланс ведет к истощению почв. В перспективе катастрофическому.

А у производителей удобрений положительный баланс. Фантастический…

В топе самых резонансных в аграрной среде новостей – информация о том, что 3 января на судоверфи в Германии состоялась сдача заказчику восьмипалубной мегаяхты «А» — самой большой в мире. И самой дорогой: ее строительство обошлось в 400 млн евро. Обслуживать должна команда из 54 человек, что, понятно, стоит тоже весьма недешево.

Какое дело до этого российским аграриям? Самое прямое: заказчик суперяхты – Андрей Мельниченко, владелец «ЕвроХима», одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Кстати, у него есть еще одна яхта. Тоже нехилая: стоимостью в 300 млн долларов. Как сообщалось, после пуска яхта «А» должна отправиться в плавание к берегам Испании…

Волгоградцам небезынтересно узнать, что первую свою фирму (по продаже компьютерной техники) г-н Мельниченко, будучи студентом, учредил совместно с Евгением Петровичем Ищенко. А для котельниковцев он отец родной: построил ГОК для разработки Гремячинского калийного месторождения.

Для волгоградских крестьян из этого ничего не следует: российские производители минеральных удобрений работают в основном на экспорт. По оценкам экспертов, порядка 10% объема их производства идет на российские поля. В Волгоградской области на гектар посевов приходится от 7 до 12 кг действующего вещества минудобрений. В основном наиболее дешевых азотных. Сложные калийные и фосфорные, работающие на перспективу – на повышение плодородия почвы, для российских крестьян роскошь, по цене практически недоступная.

Для сравнения: по научно обоснованным нормам на гектар пашни нужно вносить 80-100 кг действующего вещества удобрений. На Западе вносится втрое больше — 300 кг. Прочувствуйте разницу. Наши крестьяне чувствуют ее очень остро. Андрей Штепо рассказывал, каким потрясением для него было увидеть в Канаде у фермера российские удобрения и узнать, что он покупает их по цене значительно ниже, чем российские фермеры…