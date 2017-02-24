Крестьян призывают наращивать производство. А смысл?

«Узок круг наших функционеров, страшно далеки они от народа…»

Так, перефразируя Ленина, отозвался один из фермеров на призыв председателя облсельхозкомитета Василия Иванова в новом сезоне увеличить производство овощей с прошлогодних 923 тыс. тонн до 1 млн.

У овощеводов на эту установку вопрос: а зачем, когда в прошлом году немало овощей осталось в поле? При отсутствии спроса убирать их не имело смысла. Сколько — такой статистики облсельхозкомитет не ведет. И сколько их лежит сегодня в овощехранилищах, никто не считает.

— У меня 500 тонн капусты осталось, — сообщил городищенский фермер Василий Сальников. Рядом магазины «Радеж» и «Магнит». Брали ее по 6,5 руб., а продают по 11,5 руб. Это при том, что транспортные расходы на килограмм – копейки.

— Мы осенью заложили продукцию на хранение, — рассказывает светлоярский фермер Валерий Иванов. – Почти все реализовали. Но цены низкие. Рентабельность составила чуть выше нуля. Это – у меня. А для фермеров помельче прошлый сезон — катастрофа. За сорок лет, что работаю в овощеводстве, хуже не помню. Всякое бывало, но чтобы цены реализации опускались ниже себестоимости, не было…

Валентина Ивановна Козеонова (Среднеахтубинский район):

— Мы все реализовали, отправляя продукцию по договорам за пределы региона. Многие фермеры обрадовались, что в Ленинском районе запустили консервный завод, – сдавали овощи ему. А он до сих пор не со всеми расплатился. Вывод из уроков минувшего сезона: наша продукция не нужна. Эмбарго на поставки продовольствия из ряда стран не защищает наш рынок: овощи везут из Белоруссии (явно не белорусские), из Казахстана (наверняка не казахские)…

Александр Колесов (Среднеахтубинский район):

У нас до сих пор лежит 200 тонн капусты. Цену предлагают ниже себестоимости. В прошлом году, поверив, что курс на импортозамещение – это серьезно, мы вдвое увеличили посевные площади. И оказались в полном пролете. Цены на все компоненты нашего производства выросли, по ряду позиций в два раза. А цены на овощи остались на уровне 2015 года — ниже себестоимости. Мы возвращаемся к посевным площадям, которые были у нас до импортозамещения, — сокращаем их в два раза…

Господдержка по усам течет, а в рот не попадает…

— Все радуются, что озимые в области хорошие, — рассказывает депутат Калачевской районной думы Анатолий Нургалиев. — Но их-то нужно еще до ума довести: обработать, подкормить. На какие средства?

«Своевременная поддержка дешевыми кредитами» оказывается фантомом. Вчера глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил о возможном снижении кредитной ставки для сельхозпроизводителей до 2-3%. Его бы устами да мед пить. Для большинства крестьян и 5-процентные кредиты, как ткачевский мед: по усам текут, а в рот не попадают. Даже документы хозяйств, сдавших их три недели назад, еще не рассматривали. Обещают рассмотреть их в конце марта. В районном отделении Сбербанка честно предупреждают: если решение будет положительным, дай вам бог получить кредит в апреле…

На несвязанной поддержке многие поставили крест. В прошлом году в этой программе приняли участие 67 хозяйств нашего района, а на сегодня, в последний день сдачи документов, их представили 30 хозяйств. Остальные отказались участвовать, поскольку условия (30-процентный рост зарплаты к уровню прошлого года и прочее) практически невыполнимы. Многих оттолкнул дополнительный перечень необходимых документов. Думаю, динамика этих показателей по области немногим отличается от нашей: количество претендентов на получение государственной поддержки может оказаться вдвое меньше прошлогоднего.

Хотелось бы, чтобы аграрные ведомства честно анализировали ситуацию и оперативно на нее реагировали…

Раиса Мотузова