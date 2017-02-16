Какой губернатор эффективней — мнение волгоградских экспертов

За последние дни федеральные власти поменяли глав сразу в нескольких субъектах Федерации. Сложили полномочия губернаторы Пермского края, Республики Бурятия, Новгородской и Рязанской областей, Карелии. На их место, как правило, назначают людей из центра, работавших ранее на федеральном уровне.

Как вы считаете, какой человек больше подходит на роль главы региона: выходец из местных элит или варяг? Этот вопрос ИНТЕР задал экспертам.

Владимир Попов, депутат Волгоградской областной думы:

— Дело в том, что сейчас назначают не совсем пришлых людей. Это именно выходцы из того или иного региона, отработавшие какой-то период времени в федеральных структурах. На мой взгляд, это правильно. Думаю, в администрации президента сделали выводы из назначений варягов. Все-таки надо знать специфику разных областей, чтобы там успешно работать, руководить. Сейчас кандидатуры более понятные, я считаю, что у них есть больше шансов на успех.

Виталий Арьков, представитель АПЭК в Волгоградской области:

— Существует ошибочное представление, что местные кадры могут лучше управлять на региональном уровне. Хотя есть большое количество обратных примеров. Но губернатору самое главное быть грамотным администратором, поскольку работает не только он сам, но вся команда. Зачастую, когда на пост руководителя того или иного субъекта федерации назначают пришлого человека, начинаются стенания: мы хотим видеть местного. Просто местным человеком легче управлять, а человеком из Москвы управлять нельзя, по крайней мере, какой-то период точно.

Андрей Попков, политический эксперт:

— Безусловно, местные кадры лучше. Они знают особенности своего региона, знают его болевые точки. Надо выращивать в регионах людей, которые смогут занять пост губернатора. Хорошая была система, когда человек, претендующий на руководящий пост, должен обязательно отработать три года заместителем главы региона. Почему от нее отказались? А сейчас системы назначения как таковой вообще нет, мне так кажется. На эти должности ставят людей, которых пролоббировали те или иные группы. Это приводит к проблемам на региональном уровне.