Как в Волгограде обрести крышу над головой и не разориться? Таким вопросом задался ИНТЕР.

На сайтах волгоградских компаний-застройщиков клиентам предлагают квартиры мечты на все вкусы – светлые и просторные, расположенные в тихом районе с чистой экологией или в центре города в непосредственной близости от всех благ цивилизации. Убеждают, что, купив жилье у них в новостройке, вы значительно сэкономите. Особенно, если вложитесь в строящийся объект. Обещают благоустроенный двор с детскими площадками, газонами, тенистыми аллеями и парковками.

«Просто обратитесь в нашу компанию», – зазывают они.

Но, как ни печально, действительность вносит свои коррективы в рекламные проспекты. И многие волгоградцы, заключив договор с застройщиком, остаются и без денег, и без жилья…

Банкротов становится больше

Вообще-то компаний-застройщиков в нашем регионе не наберется и полсотни. При этом у трети, как сообщается на портале «Квартиры России», вовсе нет новостроек. И, что самое печальное – нет никакой гарантии, что строительные фирмы, казалось бы, крепко стоящие сегодня на ногах, завтра не окажутся банкротами.

Вот данные рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), которое в августе 2016 года опубликовало федеральный реестр застройщиков-банкротов. С августа 2015-го их количество увеличилось в России в три раза. В этом печальном списке на тот момент – две волгоградских компании. Это структура ГК «СУ-155» ООО «Стройкат» и ЗАО «Юниж-Строй». У первой – 21 дом в жилых комплексах «На набережной» и «Прибрежный». Вторая строила ЖК «Атлант» на 360 квартир.

Всего список включена 61 российская компания, имеющая хотя бы один недостроенный объект и находящаяся в одной из стадий банкротства. На все стройфирмы приходилось 385 домов, включающих 50 947 квартир.

Элиту рассудят в арбитраже

Минувшей осенью этот печальный список пополнили еще две волгоградские компании.

На момент, когда в конце ноября 2016 года ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» начало процедуру банкротства, за ним числилось три недостроенных многоквартирных дома в Дзержинском районе. Два объекта на бульваре 30 лет Победы, 32, и объект на проспекте Жукова, 5, возводились на условиях долевого участия.

При этом застройщик представлял комплексы «Эдем» (б-р 30 лет Победы) и «Каспийская долина» (пр. Жукова, 5) как элитные и уникальные. В первом привлекал подземный паркинг, дом во втором комплексе рекламировали как «исполина в безбрежном море невысоких строений».

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено в Волгоградском арбитражном суде на 16 марта 2017 года. Но дольщикам сразу же порекомендовали не тянуть время, а в кратчайший срок обратиться с соответствующим заявлением в арбитражный суд.

Сроки по «Гринвичу»

Еще одна строительная компания, в отношении которой введена процедура наблюдения – ООО «Авто-С». О ее банкротстве стало известно в середине октября 2016 года – «на радость» жителям окрестных домов, которые с первых дней начала строительства протестовали против возведения 16-этажки по улице Коммунистической, 56. Обитателей местных пятиэтажек не устраивало, что высотка заполнила пятачок внутри квартала, где прежде располагался только детский сад.

Когда в мае 2010-го началось строительство, дольщики, вложившиеся в жилой комплекс «Гринвич», планировали въехать в собственные квартиры уже в 2012 году. Позже срок сдачи объекта в эксплуатацию перенесли на 2015-й.

А в октябре 2016-го на сайте областной инспекции госстройнадзора разместили следующую информацию:

«В соответствии с требованиями действующего законодательства, участники строительства многоквартирного дома по ул. Коммунистическая, 56, в Центральном районе Волгограда в рамках дела о банкротстве вправе предъявить требования о передаче жилых помещений, или в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и предъявить денежные требования».

Но что возьмешь с банкрота?

Дольщик инвестору не товарищ

Юристы советуют – очень важно, чтобы в договоре, который заключается с застройщиком, покупатель будущей квартиры был обозначен именно как дольщик, а не как инвестор. Поскольку в случае банкротства инвестор относится к разряду кредиторов. А их требования выполняются в последнюю очередь.

Дольщик имеет право на получение обещанной ему по договору квартиры, даже если объект выкупит другой застройщик. Но для этого у дольщика на руках должно быть соответствующее решение суда. И еще – важно, чтобы арбитражный управляющий правильно составил «Реестр о передаче жилых помещений в собственность».

Если суд при рассмотрении дела о банкротстве примет решение продать недострой «с молотка», доля выплат дольщиков может составить от 25% до 85% – в зависимости от финансового состояния компании-застройщика.

Вселение откладывается

Но даже если застройщик пока не собирается банкротиться, это, увы, не значит, что строящийся дом будет сдан в срок. Так случилось с дольщиками, вложившимися в строительство ЖК «Парк Европейский»

– Компания «Квартстрой» в лице застройщика ООО «Орион» собрала деньги дольщиков и с 2014 года построила отдельные каркасы жилых домов, – рассказывает участник долевого строительства Александр Назаров. – А в марте 2016 года заявила, что деньги закончились и стройка стала. Все дольщики получили уведомление о переносе сроков сдачи домов на 6-12 месяцев. По заявлению руководства ООО «Орион» работы прекращены из-за невозможности строительства канализационного коллектора к домам ЖК.

Дольщики встречаются с представителями контролирующих и административных органов Волгограда и области. ГУ МВД по Волгоградской области проводит, по их словам, очередную проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орион».

– Однако надежды на возбуждение уголовного дела в связи с нецелевым использованием средств дольщиков мало, – говорит Назаров. – Хотя мы считаем, что наши деньги вместо строительства нашего дома пошли на закладку других домов.

Впрочем, даже если уголовное дело будет возбуждено, строительство быстрее не пойдет.

Не нужно бояться человека в погонах

Участники долевого строительства ЖК «Парк Европейский» бьют во все колокола. Но нередко дольщики опасаются обращаться в надзорные органы.

Причины две. Первая – если к застройщику применят штрафные санкции в связи со срывом срока сдачи дома в эксплуатацию, средств у него станет еще меньше. А, значит, строительство еще больше затянется.

Вторая – если вокруг просроченной стройки поднимется шум, потенциальные покупатели поостерегутся нести застройщику свои деньги. И – читай пункт первый.

В прокуратуре области уверяют – этот надзорный орган не ставит себе целью застопорить работу застройщика. Напротив, здесь стремятся выстроить работу с компанией таким образом, чтобы устранить нарушения в ее работе и защитить права участников долевого строительства.

И чем раньше прокуратура приступит к работе – тем лучше.

Как взыскать неустойку

С застройщика-волокитчика можно взыскать неустойку. Для этого сначала следует направить застройщику в письменном виде уведомление, ссылаясь в нем на соответствующие пункты договора, и предложить компенсировать вам неудобства по доброй воле. При этом один экземпляр, на котором будет стоять отметка о принятии у вас уведомления, оставить у себя.

Если застройщик не ответит – прямая дорога в суд.

Сумма неустойки рассчитывается, исходя из ставки рефинансирования ЦБ, действующей на момент выполнения обязательства. Если вы вынуждены снимать жилье в то время, как застройщик задерживает сдачу дома, и можете подтвердить это документально – смело требуйте в суде возмещение еще и этих затрат.

Физические лица получают двойную пеню за каждый день просрочки, если застройщику не удастся «разжалобить» суд и снизить эту сумму.

«Самоволка»

Казалось бы, сбылось – вы въехали-таки в новую квартиру. Однако не факт, что беда не придет, откуда не ждали.

В конце 2016 года прокурор Волгограда Дмитрий Симанович в интервью ИНТЕРу назвал следующую цифру: в Волгограде выявлено 77 самовольно возведенных многоквартирных домов. По данным городского департамента по градостроительству и архитектуре, наиболее неблагоприятными в этом смысле являются Кировский, Дзержинский и Советский районы.

Схема такова – некий гражданин оформляет землю под индивидуальное строительство. И возводит на участке трехэтажный дом – закон это позволяет. Однако строение это неожиданно для властных структур и контролирующих органов оказывается не частным, а многоквартирным домом. И живет в нем застройщик не один, не с семьей или родственниками, а продает квартиры сторонним гражданам.

Как вообще становится возможным появление таких «самоволок» – отдельный вопрос. Городские власти оправдываются – на этапе рытья котлована, закладки фундамента и возведения нижних этажей сложно идентифицировать дом как многоквартирный.

Государственные структуры, проверяющие документы на приобретаемое жилье, на вопрос: как они давали «добро» на покупку сомнительных квартир, – и вовсе отмалчиваются.

В свою очередь прокурор Волгограда Дмитрий Симанович предполагает, что речь может идти о коррупционной составляющей в действиях ответственных должностных лиц.

Но это, повторимся, тема отдельной публикации.

Система опасности

В ряде случаев, когда «самострой» соответствует ряду требований (в частности, признан экспертизой безопасным для проживания) его удается легализовать. Однако везет не всем, польстившимся на низкую (как обычно бывает в таких случаях) стоимость квадратного метра.

– В минувшем, 2016 году судебные приставы-исполнители снесли один такой дом в Кировском районе Волгограда, – сообщила ИНТЕРу руководитель пресс-службы УФССП РФ по Волгоградской области Надежда Зотова. – Снос второго дома – в переулке Клубном – отложен до мая 2017 года. Всего в региональном управлении ФССП находится семь исполнительных производств о демонтаже самовольно возведенных многоквартирных домов.

Теоретически в такой ситуации люди могут потребовать с застройщика возврата своих денег.

Но практически получить их почти невозможно.

Да, суд, скорее всего, примет решение в пользу покупателей. Но чтобы это решение было исполнено, у застройщика как минимум должны быть средства. А он к тому времени может или стать банкротом, или оформить имеющееся у него имущество на родных и близких.

В итоге покупатели останутся и без жилья, и без денег.

Без бумажки – не жилец

Одна из основных причин, по которой суд вынес решение о сносе того же дома в переулке Клубном – нарушение правил противопожарной безопасности при строительстве.

Сталкиваются обитатели нелегальных новостроек и с другими проблемами. Например, излишняя нагрузка на инженерную инфраструктуру, не рассчитанную на многоквартирные дома, приводит к нерегулярной подаче воды. Кроме того, никто не гарантирует им конструктивную устойчивость объекта.

Но если с коммунальными проблемами еще можно смириться, то как быть с юридической стороной вопроса? Даже если дом легализован и сносить его не собираются, в ряде случаев покупатели так и не становятся собственниками жилья. И выясняется это значительно позже того, как они вручили свои «кровные» недобросовестному застройщику.

Зачастую по документам оказывается – люди приобрели не квартиру, а долю в общей собственности. А значит, их владельцы не могут продать свою квартиру, не получив согласие на это обладателей всех долей в общей собственности, то есть, всех соседей.

Еще одно серьезное неудобство – у таких жильцов отсутствуют лицевые счета. Плату за жилищно-коммунальные услуги собирает с них застройщик. При этом квитанций об оплате он, разумеется, не предоставляет, и подтвердить факт перечисления средств обитатели «самоволок» не имеют возможности.

Надо ли говорить, что проживающие в таких домах не не могут получить, например, жилищные субсидии, если они положены им по закону? А ведь подобное жилье чаще всего приобретают не самые богатые люди, используя при этом средства материнского капитала, ипотечное кредитование.

Исключением стал разв что многоквартирный жилой дом в элитном коттеджном поселке «Green Garden» в Дзержинском районе Волгограда. Здесь вместо индивидуального жилого дома был возведен двухэтажный таун-хаус с четырьмя отдельными входами.

В погоне за дешевизной

Представители мэрии и правоохранительных структур настаивают – граждане сами должны быть внимательны при покупке квартир. Прежде, чем погнаться за дешевизной, следует тщательно проверить всю необходимую документацию. И в первую очередь обратить внимание на назначение земельного участка. Если в этой графе прописано, что земля выделена под индивидуальное жилое строительство – откажитесь от приобретения, которое в будущем принесет вам массу проблем, какими бы «калачами» вас не заманивали.

Это тем более важно, что государственные органы не несут ответственности за самодеятельность застройщиков. И под программу обманутых дольщиков покупатели такого жилья не подпадают. То есть, на защиту в правовом поле покупатели квартир в «самоволках» в будущем особо рассчитывать не могут.

– Однозначно следует насторожиться, если многоквартирный дом расположен среди домов индивидуальной застройки, – советует прокурор Дмитрий Симанович. – Если вместо номера квартиры в документах фигурирует доля в праве собственности.

Напомним, в настоящее время на официальном сайте администрации Волгограда опубликован реестр незаконных объектов недвижимости (). На сегодняшний день там зарегистрировано больше полутора сотен объектов, имеющих признаки самовольного строительства. Из них около пятидесяти – многоквартирные дома.

Потому что без воды

И, наконец, еще один подводный камень бурной реки строительного рынка. На него, в частности, налетел в 2015 году «корабль» собственников жилья в жилом комплексе с романтическим названием «Чайка». Здание-новостройка расположено по ул. 8-й Воздушной армии, 10а, в Дзержинском районе Волгограда.

Дом, как говорится в шутке советских времен, был сдан в срок, но с недоделками. Точнее – без подключения к ресурсам, водоснабжению и теплоснабжению. В результате, имея собственное жилье, большинство обитателей «Чайки» были вынуждены платить за съемное.

Промыкавшись последний месяц весны три месяца лета, люди начали митинговать. На улицу они вышли с плакатами: «Дайте воду. Умираем от жажды» и «Хочу воду. Не могу купаться».

Тем временем компания-застройщик, которая должна была заплатить за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения больше 31 млн рублей, заявила о своей неплатежеспособности.

Спасла жильцов прокуратура Дзержинского района. Обратившись в суд, она потребовала начать подачу воды в многоквартирный дом. И 19 августа Центральный райсуд удовлетворил эти требования в полном объеме.

Холодную воду в дом подали в августе. Горячую – только в конце декабря.

С застройщиком поставщики разбираются в судах.

Мы самые-самые

На закуску – немного статистики.

В 2016 году Волгоградская область была названа в числе регионов с самыми некачественными новостройками. «Российская газета», ссылаясь на Фонд ЖКХ, сообщала – всего под проверки попали около четырех тысяч новостроек страны. Строительные недостатки были обнаружены в 990 новых многоквартирных домах, куда переехали россияне из аварийного жилья.

Поводом для большинства проверок стали жалобы новоселов.

ИНТЕР в свое время рассказывал историю урюпинских «переселенцев» из неблагоустроенной двухэтажки в центре города в «благоустроенную» высотку на его окраине. Стены в новостройке покрывались плесенью, из-под балконных дверей веяли сквозняки. В результате те, кто не успел переселиться, до сих пор воюют с администрацией столицы российской провинции, требуя предоставить нормальное жилье.

К проверкам качества вновь возведенного жилье кроме Фонда ЖКХ присоединились органы прокуратуры. Прокуроры сорока регионов внесли 259 представлений об устранении нарушений. Правоохранительными органами возбудили 29 уголовных дел на территории 17 регионов, в числе которых – Волгоградская область.

Подводя итоги, скажем – если и приобретать в нашей области жилье, то лучше все-таки в уже достроенных домах. И прежде чем подписать договор купли-продажи, вспомните наши советы – изучите как следует всю документацию, на основе которой возведено здание.

Фото предоставлено А. Назаровым