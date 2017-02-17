К Волгограду приближаются участники велоэкспедиции «Волжский лед»

Отмечать Масленицу в Волгоград приедут путешественники из Саратова. Участники велоэкспедиции «Волжский лед» стартовали вчера, 16 февраля, ранним утром. Преодолеть 400 км по покрытой льдом великой русской реке участники пробега планируют за 10 дней.

«Цель нашего проекта – привлечь внимание граждан к велосипеду, как удобному вседорожному и внедорожному средству передвижения и здорового досуга в зимний период, – пишет на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» предводитель саратовских велосипедистов Андрей Родимцев. По некоторым данным он родственник того самого Александра Ильича Родимцева – дважды Героя Советского Союза, командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии, защищавшей в годы Великой Отечественной войны Сталинград в составе 62-й армии.

В пользу этих данных – завершить путешествие участники велоэкспедиции намерены у Стены Родимцева.

«Сразу ответы на самые часто задаваемые вопросы, – поясняет Андрей Родимцев. –

Зачем?

Зачем люди с равнин ходят в походы в горы, в велопоходы по малообитаемым местам? Зачем мы вообще делаем что-то, что выводит нас из зоны комфорта, зная при этом, что не получим никакого материального вознаграждения? Это возможно понять только заразившись вирусом любопытства к неизведанному. Истории известны «больные» этим вирусом: Геродот, Ливингстон, Хейрдал… – получается палата очень уважаемых больных.

Почему по Волге?

Половина участников экспедиции выросла на Волге, любит и ценит её красоту, хочет показать, что нехоженые пути и дороги могут быть совсем рядом с нами, главное суметь рассмотреть этот путь там, где до тебя его никто не видел.

Это опасно?

Да, это опасно. Это тяжело. И еще это очень холодно. Это не может считаться здоровым досугом в полной мере (хотя уверен, что это более здоровый досуг, нежели оттяжка под кислоту в клубе, секс-туризм в странах с красным ВИЧ-статусом или ежевечерний просмотр федеральных новостей). Крупнейшая река Европы с разной скоростью течения, разной глубиной, разным урезом воды, отмелями, подводными родниками, воронками, бытовыми и промышленными стоками и остальными прелестями – гораздо опаснее льдов озер (по льду Байкала, Ладожского озера велотуристы устраивают походы уже более 10 лет) и северных сибирских рек.

Такой путь по Волге будет пройден впервые?

Мы не можем с уверенностью сказать, что до нас никогда и никто не проделывал подобный путь. Вместе с тем, никто из ранее ходивших по Волге на такие расстояния не использовал в качестве транспорта велосипед, так что надеемся, наш опыт сможет быть полезен будущим «велоледоходам»

Фото из социальной сети «ВКонтакте»