Волгоградцам разъяснили, как изменились правила оплаты пустующих квартир. Теперь даже в случае многомесячного отсутствия за коммуналку теперь придется платить по-полной. Но есть важные нюансы, которые следует знать. Особенно тем, кто собирается на все лето на дачу или на отдых и уверен. что достаточно будет, как раньше, принести справку из дачного товарищества или из санатория о вашем отсутствии.

«Мы нужны только, чтобы платить и платить!» — к такому неутешительному выводу пришла волгоградская пенсионерка Евгения Михайловна К. после того, как управляющая кампания «Жилсоцгарантия» отказала ей в перерасчете суммы за коммуналку в связи с долгим отсутствием ее внука. Между тем внук с мая 2015 года служит в рядах Вооруженных сил России, чему есть все документальные подтверждения. «Представила в УК справки, но мне отказали, ссылаясь на изменения в законодательстве. Что же это получается, парень защищает Родину – исполняет конституционный долг, а с него в родной квартире за воду и свет дерут!» — возмущается женщина.

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Ей вторит Зинаида Николаевна Б., проживающая по ул. 95-й Гвардейской. ООО «МУК г. Волгограда» также не спешит произвести перерасчет за коммуналку Зинаиде Николаевне, проводившей летом прошлого года сына в армию. Как и положено, женщина представила необходимые справки на этот счет в МФЦ, но в коммунальных платежках ничего не изменилось. В них российский воин по-прежнему продолжает числится среди проживающих, и начисления за него исправно следуют. За разъяснением таких правовых «накладок» обе женщины обратились к волгоградскому Уполномоченному по правам человека.

Комментарий специалиста:

Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев:

« Поводом для возникновения проблемы стали изменения, внесенные в конце прошлого года в Постановление правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В частности абз.2 п. 86 теперь уставлено, что если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в установленном настоящими Правилами порядке, либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответствии с требованиями настоящих Правил обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не производится, за исключением подтвержденного соответствующими документами случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия непреодолимой силы. Эти небезупречные с юридической точки зрения новшества устанавливают новые условия перерасчета с начала 2017 года для тех жильцов, кто имеет технические возможности, но не устанавливает счетчики. Во-первых, вводятся требования об отсутствии всех зарегистрированных в помещении жильцов, как основание для перерасчета. Во-вторых, перерасчет возможен только в случае, если отсутствие в жилом помещении проживающих было вызвано форс-мажорными обстоятельствами (непреодолимой силы), т.е. стихийными бедствиями, военными действиями и так далее. А если вы всей семьей на месяц уехали в санаторий или на летний сезон на дачу, то за этот период отсутствия в своем жилье придется платить по полной. Что же касается ситуации с упомянутыми заявительницами, то они обоснованно требуют произвести перерасчет по предшествующей процедуре, которая не препятствовала этому. Ведь упомянутые нормы вступили в силу, как мы отметили, с начала текущего года, они же ведут речь о предшествующих годах. Вероятно, представители УК, пользуясь юридической некомпетентностью волгоградок, формально использовали произошедшие изменения в законодательстве для отказа. Поэтому после получения официальных ответов из управляющих кампаний, отказывающих в перерасчете, Уполномоченным будет оказана заявителям вся необходимая поддержка в обеспечении их прав.»

Владимир Лопарев

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