ИНТЕР приглашает волгоградцев принять участие в круглом столе в защиту молодежи от суицида. 20 февраля в редакции ИНТЕРа состоится круглый стол, где будет обсуждаться тема борьбы с опасными тенденциями в молодежной среде, набирающими силу в Интернете. Игры типа «Беги или умри», «Синий кит», имеют страшную цель, — заставить подростка свести счеты с жизнью. Что мы, взрослые, можем противопоставить этому?

Если вы сталкивались с подобным, хотите высказаться на заданную тему, задать вопросы экспертам круглого стола или принять участие в обсуждении — звоните в ИНТЕР по телефонам 97-23-97, 8-917-833-95-39 или пишите по адресу inter-lk@mail.ru до конца текущей недели. Защитим детей вместе!