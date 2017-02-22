ИНТЕР поздравляет с юбилеем заслуженного врача РФ Ольгу Андреевну Сукачеву

23 февраля юбилей отмечает известный и уважаемый в нашем регионе человек — Ольга Андреевна Сукачева. Заслуженный врач РФ, она более 17 лет отвечала за санитарное состояние Волгограда. Выйдя на заслуженный отдых, создала музей санитарной службы и осталась глубоко неравнодушным к судьбе родного города человеком.

Не раз она поднимала на страницах ИНТЕРа острые темы, касающиеся санитарного состояния столицы области. Редакция поздравляет Ольгу Андреевну с юбилеем и желает крепкого здоровья и творческого долголетия!