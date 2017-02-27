Индексация пенсий: из-за жалобы волгоградки могут изменить федеральный закон

Индексация пенсий — вопрос, волнующий тысячи волгоградцев. Речь идет о тех работающих пенсионерах, кто решил прекратить трудовую деятельность и рассчитывает на добавку к ежемесячной выплате. И вот тут людей ожидает разочарование: индексация пенсий предусмотрена. но ее придется подождать! ИНТЕР разбирался в теме.

Волгоградская пенсионерка Галина Ивановна С. поставила федеральным законодателям «двойку» за их работу. Случилось это после того, как пожилая женщина не получила пенсионную надбавку, на которую рассчитывала. В таком же положении находятся все те, кто трудился после выхода на пенсию, а потом решил окончательно завершить трудовую деятельность. Как выяснилось, такие пенсионеры невольно теряют в деньгах.

«Я вышла на пенсию в 2006 году, но еще 10 лет трудилась, — рассказывает Галина Ивановна. – Когда в конце весны прошлого года окончательно решила уйти на заслуженный отдых, то сразу же 1 июня обратилась в пенсионное отделение за получением соответствующей надбавки».

Кому положены надбавки

Здесь необходимо пояснить, что законодательство действительно предусматривает предоставление пенсионерам, прекратившим работать, определенную выплату. На нее-то и рассчитывала Галина Ивановна. Однако крайне удивилась, узнав, что начислят ей дополнительные деньги … только через три месяца. Причем, как выяснилось, это не являлось столь привычной чиновничьей волокитой. «Финансовое воздержание» для такой категории пенсионеров заложено в федеральном законодательстве.

«Неоднократно слышала, как выступали разные официальные лица и заверяли, что прекративший работу пенсионер сразу начинает получать пенсию с фиксированной надбавкой, — недоумевает волгоградка. – А мне в пенсионном отделении пояснили, что свои 542 руб. я начну получать только спустя три месяца. Возникает вопрос, почему депутаты Госдумы приняли закон, который нарушает права пенсионеров и ведет к ухудшению их материального положения? Почему юристы-эксперты пропустили это? В итоге эти деньги я на самом деле начала получать только с сентября, то есть у меня попросту лишили более 1600 руб. А для пожилых людей каждая копейка важна! Вдобавок с 1 июля 2016 года согласно новому Социальному кодексу я еще и лишилась ежемесячной выплаты по 558 руб. за июль и август как ветеран труда Волгоградской области, потому как моя пенсия оказалась больше полуторного прожиточного минимума пенсионера». За защитой законных интересов Галина Ивановна обратилась к волгоградскому Уполномоченному по правам человека.

Комментарий пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрия Корзеева:

«Порядок выплаты пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной деятельности регулируется положениями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». При этом, действительно, ст. 26.1 Закона установлена процедура начисления этой выплаты, которая не должна превышать трех месяцев с момента поступления от работодателя о расторжении трудового договора с пенсионером. Далее в Законе прописано, что первый месяц уходит на уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионерами работы (или) иной деятельности. Затем предусмотрено вынесение решения о выплате к страховой пенсии в месяце, следующем за тем, когда пенсионное отделение получило сведения, представленные страхователем. В итоге фиксированная сумма выплачивается с месяца, следующего за тем месяцем, в котором было вынесено соответствующее решение. По мнению Уполномоченного, установленная процедура, в результате которой пенсионеры начинают получать предусмотренные выплаты не с момента увольнения, а значительно позже, безусловно, вызывает вопросы с точки зрения обеспечения права граждан на пенсионное обеспечение. Очевидно, что действующее законодательство требует корректировки. Уполномоченным готовится соответствующее обращение в адрес Правительства РФ, депутатов Федерального Собрания РФ с предложением внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты в обеспечении законных прав граждан».

Владимир Лопарев

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