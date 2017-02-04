Хор Данилова монастыря выступит в Волгоградской области. Концерт запланирован на 20 февраля. Он начнется в 18.30 в горолде Волжском в ЦКиИ «Октябрь».

Патриарший хор Данилова монастыря является признанным коллективом в православном мире. В кассах города стоимость билета в партер составляет 1200 и 1500 рублей, балкон — 700 и 800 рублей. Для православных прихожан выделены билеты со скидкой 60 и более %. Билеты в партер — по 500 рублей, на балкон — по 300 рублей. Приобрести билеты со скидкой можно в Волжском благочинии у секретаря ( 2 этаж здания храма Патриарха Тихона). Адрес храма: пр-т Ленина, 96г, 14 мкр – за крытым рынком и детской соматической больницей, остановка «Центральный рынок, 7 мкр) с понедельника по пятницу: с 8.30 до 12.00 и в воскресенье: с 11.00 до 14.00.

Тел: 8 (8443) 27-36-16 в указанное время. В Волгограде хор выступать не будет.