В Волжском пройдет фестиваль по тхэквондо и корейской культуре на кубок «Сонмин»

В субботу, 25 февраля волжане и гости города смогут познакомиться с национальными корейскими играми, танцами и боевыми искусствами. В Волжском ФОК «Авангард» при поддержке администрации города пройдет фестиваль по тхэквондо и корейской культуре на кубок «Сонмин».

В 9.00 начнутся учебно-тренировочные выступления и поединки среди спортсменов начального уровня обучения и спортивно-оздоровительных групп.

С 10.30 до 13.00 планируется ряд культурно-массовых мероприятий. Организаторы будут встречать гостей в корейской национальной одежде, пригласят к участию в корейских национальных играх, а также проведут дегустацию корейских блюд.

Кроме того, гости смогут узнать звучание своих имен на корейском языке, а также научиться писать имена с помощью корейской системы письма.

«С 13.00 до 14.00 пройдет концертная программа, – сообщается на страничке Волгоградского корейского центра «Миринэ» в социальной сети «ВКонтакте». – Выступят воспитанника клуба олимпийского тхэквондо «Сонмин» и спортсмены из других городов России, артисты ансамбля барабанов «Чондун» и студии танца «Хвасон», а также танцевальная команда «Неирап».

Фото со странички Волгоградского корейского центра «Миринэ» в социальной сети «ВКонтакте»