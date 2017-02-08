Ученица Центральной школы искусств ВГИИК волгоградка Елизавета Качурак вошла в команду Димы Билана на шоу «Голос. Дети». Талантливая вокалистка будет бороться за победу в четвертом сезоне популярного телевизионного проекта.

– Прослушивания участников, отобранных на предварительном отборе, прошли в Москве в минувшую субботу, 4 февраля, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе Волгоградского государственного института искусств и культуры. – Лиза исполнила знаменитый романс «Любовь – волшебная страна» из фильма «Жестокий романс».

Выступление юной волгоградки понравилась двум членам жюри проекта – Диме Билану и певице Нюше. В итоге Лиза в качестве своего наставника выбрала Билана и попала в его команду. Эфиры шоу начнутся на «Первом канале» с 17 февраля.

Справка ИНТЕРа:

Елизавета Качурак учится в 5 классе эстрадного отделения Центральной школы искусств Волгоградского государственного института искусств и культуры. По классу вокала занимается у Ирины Станиславовны Шарф, преподавателя кафедры вокального и хорового искусства ВГИИК, лауреата международных и всероссийских конкурсов, солистки известного джазового оркестра «Комбо-джаз-бенд» под управлением заслуженного работника культуры России Анатолия Воронова.

Елизавета является победительницей многих международных и всероссийских конкурсов, в том числе лауреат детской музыкальной премии Ирины Дубцовой, полуфиналистка Детской Новой Волны, обладатель Гран-при Sound kids 2016 и других.

Фото предоставлено пресс-службой ВГИИК