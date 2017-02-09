09.02.2017   Социум   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Елена Исинбаева стала послом

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объявлена послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи. На торжественной церемонии открытия игр, которая состоится 24 февраля, прославленная спортсменка будет нести флаг России. Данная информация опубликована на официальном сайте III зимних Всемирных военных игр.

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