Елена Исинбаева стала послом
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева объявлена послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи. На торжественной церемонии открытия игр, которая состоится 24 февраля, прославленная спортсменка будет нести флаг России. Данная информация опубликована на официальном сайте III зимних Всемирных военных игр.
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