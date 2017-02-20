«Сталинград Трофи» приглашает волгоградцев на «Джип-Масленицу»
Поклонники внедорожного ориентирования оригинально отметят проводы зимы. В субботу, 25 февраля, внедорожный клуб «Сталинград Трофи» приглашает волгоградцев на «Джип-Масленицу».
Тем, кто рискнет отправиться покорять волгоградское внедорожье, прежде всего следует зарегистрироваться здесь.
Следить за новостями соревнований можно на страничке внедорожного клуба «Сталинград Трофи» в социальной сети «ВКонтакте». Там же размещена информация об организационных взносах (от 1 000 до 2 500 рублей – в зависимости от класса автомобиля), половина которых будет направлена на призовой фонд.
– Соревнования по внедорожному ориентированию пройдут при поддержке администрации Светлоярского муниципального района, – сообщили ИНТЕРу организаторы.
Фото со странички внедорожного клуба «Сталинград Трофи» в социальной сети «ВКонтакте»
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