В Волгограде дядю, надругавшегося над 7-летней племянницей, ждет суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тракторозаводского района. Дядю, надругавшегося над 7-летней племянницей, ждет суд.

– Подозреваемый обвиняется в 11 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, – сообщили ИНТЕРу в прокуратуре области. – Кроме того, ему инкриминируется 11 эпизодов использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и распространении порнографических материалов.

По версии следствия, преступления совершались с июня 2012 года по август 2013 года в отношении 7-летней племянницы. Злоумышленник записывал происходящее на видео. Порнографические материалы он направлял по Интернету знакомым в Австралию.

Преступления совершались в доме родной бабушки потерпевшей в то время, когда родители находились на работе или в поездках – они нередко отдыхали за границей.

Пенсионерка часто просила присмотреть за внуками их родного дядю, который совершал преступления в отношении племянницы. Помимо потерпевшей в семье воспитывается еще двое детей – брат 13 лет и сестра 9 лет.

Преступление было выявлено и пресечено благодаря международному взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации и Австралии, последние проинформировали российских коллег о поступлении порнографических материалов с участием малолетней.

Потерпевшая была запугана дядей и длительное время ничего не рассказывала родителям, начав давать показания только после проведенной с нею работы психологов.

Мужчина вину в инкриминируемых деяниях признал частично, пояснив, что насилие в отношении племянницы не применял, а происходящее снимал на видео без цели дальнейшего распространения.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Тракторозаводским районным судом Волгограда.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Санкции инкриминируемых статей (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ; ч.2 ст.242.2 УК РФ; ч.2 ст.242.1 УК РФ) в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.