Следственный отдел по Городищенскому району СУ СКР по области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Жителя Городища подозревают в том, что он довел любимую до самоубийства.

– По данным следствия, в 2011 году подозреваемый – директор одного из кафе в райцентре Городище – познакомился с 22-летней девушкой, – рассказала ИНТЕРу старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – В то время она устроилась к нему на работу официанткой. Девушка игнорировала знаки внимания со стороны начальника. Тогда он решил силой доказать глубину своих чувств.

На протяжении трех недель мужчина систематически избивал подчиненную. Сломленная, она, наконец, согласилась с ним встречаться. А в сентябре того же года поняла, что ждет ребенка от этого изверга.

Как оказалось, ребенок было для него желанным. Но беременность подруги не мешала ему регулярно распускать руки.

Спустя полтора года после рождения дочери, пара стала жить вместе – девушка надеялась, что полноценная семейная жизнь изменит мужчину. Но она жестоко ошибалась – побои, оскорбления и унижения продолжались также регулярно. А угрозы сыпались уже не только в адрес сожительницы, но и ее матери и старшей дочери. Злоумышленник утверждал – однажды они могут «не дойти до дома».

В какой-то момент молодая женщина решилась и зафиксировала факт причинения ей побоев, пройдя медицинское освидетельствование. Но в суд, куда были переданы материалы, так и не явилась – боялась последствий.

В конце октября 2016 года, воспользовавшись тем, что садист находится за пределами Российской Федерации, женщина в одночасье собрала вещи и вместе с детьми переехала к маме. Об этом тут же стало известно подозреваемому, который начал терроризировать «беглянку» по телефону, забрасывая звонками и смс с угрозами в ее адрес.

Моральное издевательство продолжалось ежедневно на протяжении двух с половиной недель. Кроме того, женщина стала замечать за собой слежку, а коллеги рассказали, что ею интересуются неизвестные. Они приходили к ней на работу в составе целой делегации.

Последней каплей для потерпевшей стал разговор с подозреваемым. Мужчина забрал малолетнюю дочь и сообщил своей сожительнице, что видеть своего ребенка она будет только по выходным.

Выход для себя женщина видела только один – покончить с собой. Выпив взятые в домашней аптечке три упаковки лекарственного препарата, она закрылась в своей комнате.

К счастью, мать потерпевшей была дома и вовремя заметила, как состояние ее дочери стремительно ухудшается. Вызвав врачей скорой помощи, она самостоятельно попыталась промыть желудок.

Пострадавшая незамедлительно была госпитализирована в лечебное учреждение, где в условиях стационара удалось спасти её жизнь.

Злодея подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ – доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

В настоящее время он задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном подозреваемый не признает.

Санкция статьи 110 УК РФ предусматривает в качестве наказания ограничением свободы на срок до трех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Фото с сайта СУ СКР по Волгоградской области