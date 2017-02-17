В Волгограде осудили разбойников, 7 лет державших в страхе пенсионеров

Сегодня, 17 февраля, Волгоградский областной суд вынес решение по делу разбойников, 7 лет державших в страхе пенсионеров региона. 21-летняя Таисия Купа, 29-летняя Наталья Пашкова и 32-летний Дмитрий Мурылев признаны виновными в серии преступлений.

Как было установлено в судебном заседании, в августе 2010 года Мурылев и Пашкова незаконно проникли в дом к 79-летней волгоградке, проживавшей в частном секторе Кировского района.

Мурылев начал избивать пенсионерку, требуя от нее деньги. Та не сдавалась, и злодей привязал обессиленную жертву шнуром к ножке дивана. После этого злоумышленники обыскали дом. Их добычей стали вещи и деньги потерпевшей на общую сумму 8 тысяч 100 рублей.

Пенсионерка не перенесла мучений. Через некоторое время она скончалась от полученных травм.

В следующий раз Мурылев, Пашкова совершили разбойное нападение в райцентре Иловля. К ним присоединилась их знакомая Купа. Уже втроем они проникли в дом 83-летней местной жительницы и задушили пенсионерку. Затем они похитили ценные вещи и деньги на сумму свыше 20 тыс рублей.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства Мурылев, Купа и Пашкова не признавали себя виновными. Однако присяжные, с участием которых рассматривалось уголовное дело, поверили не им, а доводам следствия. Напомним, расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Преступную троицу признали виновными в разбое с проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч.2 ст.162 УК РФ). Мурылеву и Купе также инкриминируется убийство в составе группы лиц из корыстных побуждений (п.п. «ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ). Кроме того, Мурылев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

– С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Волгоградский областной суд приговорил Мурылева к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года, – сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Пашкова приговорена к 17 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года. Купа – к 9 годам 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание Пашковой и Купе предстоит в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Справка ИНТЕРа:

Ранее приговором Волгоградского областного суда от 4 апреля 2012 года Пашкова и Купа признаны виновными в убийстве, грабеже, серии разбойных нападений на пенсионерок и осуждены к 15 и 9,5 годам лишения свободы соответственно.

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