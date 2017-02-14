В Волгоградской области направлено в суд дело шантажиста 11-летней девочки

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о шантаже 11-летней девочки. 21-летнего жителя Котельниковского района Сергея Гуреева обвиняют в развратных действиях по отношению к школьнице.

– По версии следствия, с февраля по май 2015 года Гуреев под женским именем зарегистрировался в одной из социальных сетей, – сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Позже он разослал приглашение общаться неопределенному кругу пользователей. На это сообщение и откликнулась 11-летняя школьница из Томской области.

Девочка не подозревала, что общается с молодым мужчиной. Тем не менее, когда «тетя Лиза» попросила подростка сбросить ей фото без одежды, школьница ответила отказом.

Переписка продолжалась. Гуреев сам прислал своей виртуальной собеседнице фото обнаженной женщины. И предложил ей поменяться снимками. Тут девочка уже откликнулась на просьбу старшей подруги и согласилась выслать свою фотографию.

Некоторое время спустя Гуреев начал шантажировать школьницу, угрожая, что разошлет откровенное фото среди ее друзей. Чтобы этого не случилось, он заставлял ее присылать новые и новые снимки.

Неизвестно, к чему привела бы эта история, если бы переписку дочери в социальной сети случайно не увидел ее отец.

Расследованием уголовного дела занимались в СУ СК России по Волгоградской области.

Свою вину Гуреев признал в полном объеме. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в Котельниковский районный суд Волгоградской области.

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