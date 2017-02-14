В Волгоградской области направлено в суд дело шантажиста 11-летней девочки
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о шантаже 11-летней девочки. 21-летнего жителя Котельниковского района Сергея Гуреева обвиняют в развратных действиях по отношению к школьнице.
– По версии следствия, с февраля по май 2015 года Гуреев под женским именем зарегистрировался в одной из социальных сетей, – сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Позже он разослал приглашение общаться неопределенному кругу пользователей. На это сообщение и откликнулась 11-летняя школьница из Томской области.
Девочка не подозревала, что общается с молодым мужчиной. Тем не менее, когда «тетя Лиза» попросила подростка сбросить ей фото без одежды, школьница ответила отказом.
Переписка продолжалась. Гуреев сам прислал своей виртуальной собеседнице фото обнаженной женщины. И предложил ей поменяться снимками. Тут девочка уже откликнулась на просьбу старшей подруги и согласилась выслать свою фотографию.
Некоторое время спустя Гуреев начал шантажировать школьницу, угрожая, что разошлет откровенное фото среди ее друзей. Чтобы этого не случилось, он заставлял ее присылать новые и новые снимки.
Неизвестно, к чему привела бы эта история, если бы переписку дочери в социальной сети случайно не увидел ее отец.
Расследованием уголовного дела занимались в СУ СК России по Волгоградской области.
Свою вину Гуреев признал в полном объеме. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в Котельниковский районный суд Волгоградской области.
Санкции ч. 2 ст. 133 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.
Прокуратура Волгоградской области в очередной раз призывает родителей проявлять бдительность и контролировать досуг несовершеннолетних.
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