Волгоградским дальнобойщикам придется платить вдвое больше за проезд по федеральным трассам. Норма касается всей страны и начнет действовать 15 апреля этого года.

В пятницу Правительство РФ опубликовало Постановление, согласно которому проезд для большегрузов по федеральным трассам с 15 апреля подорожает вдвое и составит 3,06 руб. Ожидая протест со стороны водителей, власти успокаивают: следующее повышение будет во второй половине 2018 года. В ответ бизнес заявляет о том, что цены на товары и услуги из-за повышения тарифа тоже возрастут.

В прошлом году под давлением водительского и бизнес-сообщества власти были вынуждены удерживать льготный тариф 1,53 руб. за км. В итоге система «Платон» принесла 20 млрд руб. и вышла в минус. В этом году власти ставят целью выйти в ноль и собрать на дорогах 30 млрд руб. В этой связи будут установлены 500 новых рамок для контроля, так как сейчас многие водители научились обходить систему, а если штрафы и приходят, их не оплачивают. Но система, обещают разработчики, будет совершенствоваться, большегрузы начнут платить в массовом порядке, а в конечном итоге потребитель заплатит за все.