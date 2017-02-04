04.02.2017   Правовое поле   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградским дальнобойщикам придется платить вдвое больше за проезд по федеральным трассам

грузовики

Волгоградским дальнобойщикам придется платить вдвое больше за проезд по федеральным трассам. Норма касается всей страны и начнет действовать 15 апреля этого года.

В пятницу Правительство РФ опубликовало Постановление, согласно которому проезд для большегрузов по федеральным трассам с 15 апреля подорожает вдвое и составит 3,06 руб. Ожидая протест со стороны водителей, власти успокаивают: следующее повышение будет во второй половине 2018 года. В ответ бизнес заявляет о том, что цены на товары и услуги из-за повышения тарифа тоже возрастут.

В прошлом году под давлением водительского и бизнес-сообщества власти были вынуждены удерживать льготный тариф 1,53 руб. за км. В итоге система «Платон» принесла 20 млрд руб. и вышла в минус. В этом году власти ставят целью выйти в ноль и собрать на дорогах 30 млрд руб. В этой связи будут установлены 500 новых рамок для контроля, так как сейчас многие водители научились обходить систему, а если штрафы и приходят, их не оплачивают. Но система, обещают разработчики, будет совершенствоваться, большегрузы начнут платить в массовом порядке, а в конечном итоге потребитель заплатит за все.

Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

WordPress: 64.4MB | MySQL:86 | 1,794sec