Будущее газетных киосков в Волгограде решится в ближайшие недели. Это — итог консультаций и совещаний, которые шли на минувшей неделе в городе между представителями власти, владельцами газетных сетей, издателями.

Суть в том, что с прошлого года мэрия Волгограда прорабатывает проект размещения объектов нестационарной торговли в Волгограде. Цель благая — очистить город от наследия 90-ых годов, когда чертой городского пейзажа стали разномастные ларьки и павильоны. Зачастую они были установлены в нарушение действующих правил и норм. Теперь власти хотят привести сооружения нестационарной торговли к единому стилю, изменив лицо города к ЧМ-2018 по футболу. Однако жертвами этих перемен могут стать и предприниматели, и обычные горожане.

О «Союзпечати»

Так, на заседании издателей, которое состоялось 1 февраля, речь шла о том, что если власти оставят только 44 киоска из более чем 200 ныне действующих, как планируется, газетчикам будет крайне сложно реализовать свою продукцию на улицах города. Идея выглядит странной еще и потому, что если уже говорить о ЧМ-2018 по футболу, то карты, сувениры, открытки туристам будет удобно приобретать именно на улице, как это принято в других городах и странах. К тому же и горожане привыкли покупать свежую прессу в киосках, так почему их надо лишать такой возможности?

На заседании издатели также выразили обеспокоенность судьбой самой массовой сети киосков — «Союзпечати», которая в настоящий момент, по прозвучавшим цифрам, должна своим партнерам порядка 300 млн руб. Сеть имеет долги практически перед всеми издателями печатной продукции. Сейчас «Союзпечать» — собственность государства.

Опасения издателей были услышаны властью: по итогам еще одной встречи, которая прошла 1 февраля, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Устинова предложила сохранить имеющиеся газетные киоски. В свою очередь, руководитель департамента экономики мэрии Евгений Усков заявил, что власти готовы добавить дополнительные точки размещения газетных киосков, но при условии: они должны обновить свой стиль и вписаться в новый архитектурный облик города.

Мнение издателя

Считаю важным и позитивным тот момент, что диалог власти и бизнес-сообщества принес такие плоды, — комментирует происходящее гл.редактор ИНТЕРа Лидия Ковалева. — На встрече издателей не раз звучали мнения: сокращение количества киосков приведет к тому, что места, которые они сейчас занимают, будут отданы под другие объекты нестационарной торговли. Эти места прямо называли «лакомыми», понимая, что бороться за него с продавцами фармпрепаратов или колбас владельцам газетных киосков будет сложно. Считаю, что в этом вопросе власти должны проявить понимание, что газетные киоски — это своеобразный островок культуры и просветительства, ведь здесь, помимо газет, продают книги, развивающие пособия и поделки для детей, литературу для пожилых категорий граждан. Если их уничтожить сейчас, то с полной уверенностью можно говорить о том, что восстановить этот хрупкий сегмент рынка на прежних местах не удастся. И, на мой взгляд, с учетом социальной значимости таких объектов, для них следует предусмотреть преференции как в плане сохранения имеющихся мест, так и в плане необходимой модернизации. Если для аптечной точки сумма в 300 тыс. руб. за новый киоск (такие цифры озвучивались на совещании — Авт.) не критична, то для газетного киоска весьма высока. И особую тревогу в этом плане вызывает будущее киосков «Союзпечати».

Вопрос о будущем киосков прессы решится в ближайшие недели. До 8 февраля власти должны подвести итоги конкурса нового архитектурного стиля для объектов торговли в Волгограде. Тогда станет ясно, в какие вложения обойдется владельцам сетей их модернизация. Издатели, власти, предприниматели проведут дополнительные встречи.

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