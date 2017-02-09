В Волгоградской области браконьеров приговорили к году принудительных работ

В Ольховском районе двух мужчин, занимавшихся незаконной охотой, привлекли к уголовной ответственности. Браконьеров приговорили к году принудительных работ.

– Нарушителями закона стали двое жителей Котовского района, – сообщил ИНТЕРу

старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко. – В январе 2016 года они, не имея ни документов на огнестрельное оружие, ни разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выследили с использование снегохода и убили взрослого лося на территории Ольховского района. Чтобы скрыть следы преступления, браконьеры оттащили тушу лося на расстояние более 10 километров, где её разделали. Впоследствии мясо было перевезено на одном автомобиле, а шкура и рога животного – на другом.

Ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи животного, составил 120 тысяч рублей.

– Виновных в совершении данного преступления удалось установить в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, – уточнил Николай Костенко. – Они оказывали активное сопротивление, мешая установить объективные обстоятельства совершенного ими злодеяния.

В рамках уголовного дела было проведено около десятка судебных экспертиз, в том числе трасологических, биологических, баллистических, которые не оставили сомнения в причастности жителей Котовского района к браконьерству.

Ольховский районный суд привлек мужчин к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258 УК РФ за осуществление незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба, а также с использованием механического транспортного средства.

Государственное обвинение в суде поддерживалось сотрудниками Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

По итогам рассмотрения уголовного дела подсудимым назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год, снегоход, который использовался для незаконной охоты конфискован в доход государству.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.