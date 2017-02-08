Молодых бизнесменов Волгограда приглашают на встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей

В четверг, 9 февраля, Волгоградская торгово-промышленная палата приглашает молодых предпринимателей на встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, а также руководителями комитета экономики и комитета молодежной политики Волгоградской области.

– В рамках встречи обсудят меры поддержки молодых предпринимателей в рамках деятельности Волгоградского областного бизнес-инкубатора и реализации программы «Ты – предприниматель», – сообщили ИНТЕРу в центре по связям с общественностью ВТПП. – Речь также пойдет о создании комитета по молодежному предпринимательству при Волгоградской ТПП.

Для участников встречи будет организован бесплатный семинар по теме «Финансовое планирование. Анализ финансового состояния бизнеса».

Встреча пройдет в конференц-зале Волгоградской ТПП по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 4 этаж. Начало мероприятия в 15.00. Справки по телефону: 26-78-77.

Фото с сайта Волгоградской торгово-промышленной палаты