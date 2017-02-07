«Арт-перспектива» ищет таланты

С 10 по 12 февраля в Волгограде состоится IV Всероссийский конкурс современного искусства «Арт-перспектива». В конкурсе примет участие талантливая молодежь – солисты и коллективы.

– Конкурс предполагает поиск новых образов, средств и материалов в творчестве участников, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе мэрии. – Оценивать мастерство выступающих будет компетентное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства Волгограда и Астрахани.

В рамках конкурса 10 февраля в 14.00 в художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» (ул. 64 Армии, 59) пройдет открытие выставки в номинации «Современное изобразительное искусство» и «Фотография».

11 февраля с 10.00 до 18.00 в ТРЦ «Акварель» (пр. Университетский, 107) состоятся конкурсные прослушивания в номинации «Современная инструментальная музыка».

12 февраля с 10.00 до 16.00 запланированы конкурсные состязания в номинациях «Современный театр», «Современный вокал», «Хореография».

14 февраля в 14.00 в художественной галерее «Арт» ДШИ «Воскресение» будет организован семинар «Современное искусство как способ развития творческого потенциала».

Учредителем конкурса выступает детская школа искусств «Воскресение» при поддержке комитета по культуре администрации Волгограда.

Фото с сайта мэрии