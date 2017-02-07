В Волгоградской области адвокат хотел поживиться за счет криминального сельского главы

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката коллегии адвокатов Волгоградской области «Правоведъ» Сергея Стремилова. Адвокат хотел поживиться за счет сельского главы, которого обвиняют в двух преступлениях.

– По версии следствия, Стремилов представлял в суде интересы бывшего главы Россошенского сельского поселения Городищенского муниципального района Петра Шляхова, – сообщили ИНТЕРу в Волгоградской областной прокуратуре. – Последнего обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Адвокат заверил своего доверителя, что за 400 тысяч рублей сможет договорится в Городищенском районном суде о том, чтобы из дела исключили обвинение в превышении должностных полномочий. Кроме того, Стремилов пообещал Шляхову условную меру наказания.

В действительности защитник главы намеревался распорядиться деньгами по своему усмотрению. Но это ему не удалось – после получения 6 декабря 2016 года муляжа требуемой суммы, его задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Стремилова обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии Стремилов признал в полном объеме, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Волгограда.