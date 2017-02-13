Завтра, 14 февраля, в ирландском баре «Harat’s» выступят Ирина Аксенова (вокал) и Дмитрий Арутюнов (фортепиано). Дуэт «A-JAZZ» поздравит волгоградцев с Днем всех влюбленных.

– Влюбиться – это прекрасно, – считает Ирина Аксенова. – И вспомнить об этом 14 февраля – почему нет? Да, «не наш» праздник, но любовь ведь не имеет происхождения и национальности. Приглашаем вас провести приятный вечер в «Harat’s», где дуэт «A-JAZZ» представит эстрадно-джазовую программу исключительно о любви.

Программа дуэта джазового пианиста Дмитрия Арутюнова и вокалистки Ирины Аксеновой начнется в 20.00. Вход свободный. Справки по телефону: 523-533.

Справка ИНТЕРа:

Ирина Аксенова – автор и исполнитель песен как на свои стихи,так и на стихи известных поэтов. Всю сознательную жизнь ее сопровождает гитара. Ирина – лауреат Грушинского фестиваля (на Мастрюках), лауреат международного фестиваля «Время петь» в составе коллектива «Оранжевый троллейбус», победитель конкурса «Голос Волгограда» в качестве солистки группы «ТЕРРА».

Дмитрий Арутюнов – один из основателей джазового направления в системе образования Волгограда и создатель ряда джазовых коллективов. С 1991 по 2015 годы – ректор Волгоградской консерватории им. П. Серебрякова. Выступал в качестве генерального директора творческих проектов: Международного конкурса молодых пианистов им. П.А. Серебрякова, фестиваля «Дни творческих премьер», фестиваля-конкурса исполнителей на классической гитаре «Tabula rasa», конкурса камерных ансамблей городов России.

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