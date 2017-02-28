В Волгоградской области покончила с собой 10-летняя девочка. Эту новость можно назвать одним из самых трагических происшествий 28 февраля. случившихся в г.Николаевске.

Как сообщил СУ СКР по Волгоградской области, в тот день у ребенка был конфликт с отцом из-за плохой отметки. Родители оставили ребенка дома всего на полчаса без присмотра. а когда вернулись, дочь была мертва. Что за этим стоит?

Семья девочки характеризуется положительно, а потому не исключено, что к такому страшному финалу ребенка подтолкнули извне. Имеем в виду «группы смерти», которые действуют в интернете и чьими жертвами стали сотни детей по всей стране. Не исключением стал и наш регион, где в этом году погибли уже двое подростков. причем в характере их действий четко прослеживается почерк «групп смерти».

ИНТЕР обратился с вопросом к известным волгоградцам: что надо сделать, чтобы спасти наших детей от страшной напасти? Вот какие ответы мы получили.

Татьяна Бухтина, председатель комитета Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов:

— Лучшая альтернатива соцсетям и интернет-играм, как это ни банально, — взаимопонимание и доверие в семье. Духовно-нравственное воспитание, основанное на семейных традициях и личном положительном примере родителей, должно стать для ребенка тем противовесом, который поможет ему противостоять негативному влиянию как в виртуальной, так и в реальной жизни. Детям, особенно подросткам, важно быть уверенными в своей нужности и значимости.

Большая ответственность лежит и на школьном образовании. Необходимо создать условия, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от материального положения семьи, мог посещать спортивные секции, кружки, патриотические клубы, участвовать в общественной жизни. Это актуально и в летний период, когда родители находятся на работе, а многие дети порой предоставлены сами себе.

Олег Кириченко, старший священник храма Святого Иоанна Предтечи на Центральной набережной, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и делам казачества Общественной палаты Волгоградской области:

— Меня приглашали на большое собрание, которое состоялось в той волгоградской школе, где учился подросток, погибший 6 февраля. У нас состоялся долгий разговор с родителями, детьми, педагогами.

В жизни детей существует период, который родителям надо пережить с наименьшими потерями. Я привел ребятам пример из своей собственной жизни, рассказал, как в подростковом возрасте вела себя моя старшая дочь, и как она же воспринимала свое собственное поведение, когда стала взрослой. И вы знаете, вот именно после этого момента существовавшее с начала беседы напряжение несколько спало. О погибшем мальчике говорили, что он был достаточно сильно погружен в виртуальный мир. Также он был достаточно ранимый, сильно переживал происходящие с ним в реальной жизни какие-то неприятности.

Если же говорить в целом о группах смерти, то моя позиция здесь следующая. Когда речь идет об игре, в которой ставкой становится жизнь и смерть человека, то такую игру я могу охарактеризовать как околорелигиозную секту. А тот факт, что дети поддаются на подобный соблазн, это зачастую пробел в воспитании. Причем в семейном воспитании. Почему? Потому что большинство взрослых всячески оберегают детей от любой информации, касающейся смерти. И поэтому многие из них суицид, самоубийство воспринимают как рядовую шалость.

Надо говорить с детьми о смерти. Не пугать их, но объяснять, что смерть это порог, и после того, как ты перешагнешь этот порог, отыграть назад уже будет ничего нельзя.

Часто в храм приходят родственники самоубийц. Они просят совершить обряд отпевания по своим добровольно ушедшим из жизни близким людям. Но это просто невозможно, невыполнимо, так как для христианина самоубийство один из самых страшных грехов. И после самоубийства страдания не прекращаются, а лишь приумножаются. Тяжелейшие страдания души. Для церкви самоубийство – это не решение проблемы, а лишь ее усугубление.

Вы знаете, среди искренне верующих людей самоубийц нет. Потому что им в храмах, церковных школах с детства говорит: скорби будут. Более того: скорбями, испытаниями мы растем. И надо быть к ним готовыми. А когда человек воспитан в рамках идеологии потребления, когда он ищет только удовольствий, то зачастую, столкнувшись далеко не с самыми страшными проблемами, он просто впадает в отчаяние, и такое радикальное решение, как уход из жизни, кажется ему решением.

Раиса Скрынникова, председатель ВРОООБФ «Российский детский фонд»:

— В вопросе пропаганды самоубийств Интернет, конечно, наносит огромный вред подрастающему поколению. Как быть? Конечно, надо продолжать закрывать эти группы. Но уже неоднократно сказано, что на месте одной закрытой «группы смерти» тут же появляется несколько других. Сильно повлиять на ситуацию, на мой взгляд, сможет рассматриваемый сейчас в Госдуме закон. Кстати, я недавно была в Крыму на общероссийском форуме «Российского детского фонда». Мы там также не могли обойти стороной данную тему. Так вот, в других странах столь открытые призывы к суициду ни в соцсетях, ни где-либо еще не озвучиваются. С другой стороны, там существуют соответствующие законы: что в Америке, что во Франции, что в Канаде.

Также я считаю, к работе по профилактике такого явления, как подростковые суциды, необходимо подключить Российское движение школьников. Это мощная общественная организация, она сможет оказать существенную помощь.

Обратите внимание: если у вас есть необходимость в психологической помощи, вы или ваш ребенок могут обратится в службу доверия. Телефоны доверия для взрослых и детей: 8-800-2000-122, 8-800-333-44-34, 8-800-500-59-26.

Звонки анонимные, бесплатные.

От редакции. За прошедшую неделю СМИ сообщали еще о нескольких эпизодах подростковых суицидов в разных городах России. В сообщениях не шла речь о причинах трагедий, но в каждом шла речь о том, что школьники прыгали с крыш домов. Также на неделе была обнародована такая цифра: в России более 30% детей и подростков от 4 до 14 лет проводят в Интернете ежедневно порядка восьми часов.

Уважаемые читатели, ИНТЕР по-прежнему призывает вас искать пути выхода из критической ситуации и выносить их на общественное обсуждение. Пишите и звоните в редакцию, мы будем продолжать поднятую тему и дальше. Звоните 8-917-833-95-39. пишите на сайте в разделе «Письмо в редакцию».

Анастасия Франтасова