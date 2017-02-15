Руководитель Волгоградоблгостехнадзора Борис Репников о перспективах АПК региона рассказал на форуме «Волгоградский фермер», который прошел 9-10 февраля. Локомотивом движения АПК вперед должны стать объединенные в единый комплекс инженерно-технические службы — вот основная мысль его выступления. Также были затронуты темы стоимости горючего, его качества, создания независимой лаборатории оценки качества ГСМ при аграрном университете и другие.

2 февраля в Москве состоялось Всероссийское совещание по организации работы инженерно-технических служб АПК РФ. На моей памяти это первое совещание, на котором рассматривался вопрос инженерно-технической службы села. Вели его первый заместитель министра Хатуов Джамбулат Хизирович и директор департамента растениеводства Петр Александрович Чекмарев.

В качестве основного в повестке дня совещания был поставлен вопрос о возрождении и организации работы инженерно-технических служб в регионах. Глава Минсельхоза Александр Николаевич Ткачев поставил задачу в региональных органах управления АПК создать единые — объединенные службы. В нашей области мы этот процесс немного опередили.

По решению губернатора об объединении инспекции Гостехнадзора с комитетом по сельскому хозяйству объединенная в единый комплекс инженерно-техническая служба начнет свою работу с 1 марта. Возглавит ее заместитель председателя комитета – начальник управления Гостехнадзора. Инспекция будет самостоятельным управлением в составе комитета. Инспекции в районах и городах при сохранении их штатного состава становятся отелами управления. В эту службу войдет отдел научно-технической политики, который должен быть в комитете по сельскому хозяйству. Нормативная документация готова. С 1 марта эта служба будет в едином комплексе решать инженерно-технические и научные вопросы, а также энергетики, которая у нас была практически брошена – никто ею не занимался.

Рассматривался на совещании вопрос технической модернизации и технического переоснащения. В 2016 году были достигнуты неплохие темпы обновления техники как в целом по России, так и у нас в области, среди других регионов девятой по количеству приобретенной техники. За минувший год наши сельхозпроизводители приобрели ее на сумму порядка 6 млрд. руб. Такого показателя после 1991 года мы не достигали. По программе 1432 было приобретено более 1600 машин различного типа. Из федерального бюджета получено государственной поддержки на сумму около 1,1 млрд. руб. Как было отмечено на совещании, в 2017 году наступил некоторый спад. Для примера: в прошлом году Кировский на это время был загружен проплаченными заявками до июля, сегодня – до марта.

Мы должны четко понимать, что программа 1432 может еще просуществовать еще год-два, максимум три года. Для тех регионов, которые хорошо сработали в прошлом году, в том числе для нашей области, возможность получить этот вид государственной поддержки в стоимостном выражении удваивается. Сельхозпроизводителям Волгоградской области нужно воспользоваться этим. Условия приобретения техники по программе 14/32 можно найти на сайте Минсельхоза.

О приобретении топлива к весенне-полевым работам

Было четко сказано, что его цена будет увеличена. Поэтому тем, кто имеет возможность, следует приобретать топливо сейчас. Для контроля его качества рекомендовано во всех регионах создать независимые лаборатории. Думаю, мы совместно с нашим аграрным университетом такую лабораторию откроем, и каждый сельхозпроизводитель (например, в случае выхода техники из строя предположительно из-за некачественного топлива) будет иметь право сделать независимую проверку и воспользоваться ее материалами.

Об электроэнергии

Однозначно признано, что ее тарифы завышены. В регионах рекомендовано совместно с тарифными комитетами это проанализировать и вынести новые расчеты на обсуждение. Обсудить есть что: например, почему в ряду регионов — Волгоградская область, Саратовская, Астраханская, Ростовская, Калмыкия — у нас второй показатель по увеличению тарифов на электроэнергию ? Чем объяснить парадокс: гидроэлектростанция у нас, а в Астраханской области электроэнергия стоит почти в полтора раза дешевле? Мы этим вопросом будем заниматься. Думаю, к началу массовых полевых работ он будет вынесен на обсуждение, чтобы, по меньшей мере, не допустить дальнейшего увеличения тарифа, сделать его более стабильным. Для учета интересов сельхозпроизводителей в состав тарифной комиссии рекомендовано включить представителей от сельского хозяйства.

О подготовке к посевной

Большие изменения произойдут в системе подготовке техники в части обеспечения запчастями. Перед органами Гостехнадзора мы поставим задачу провести проверку крупных поставщиков запасных частей…