Жители дома на Тулака в Волгограде четыре месяца живут без воды. Воду им отключили из-за соседа, повлиять на которого пока не может никто. Отчаявшиеся жильцы обратились на сайт ИНТЕРа. Мы выехали на место события.

Итак, жители дома, расположенного по адресу ул. Тулака, 10, что находится в Советском районе Волгограда, сообщили, что в нескольких квартирах в одном из их подъездов отсутствует вода. Такие звонки в редакцию не редкость, но здесь нас очень удивил срок, в течение которого жильцы находились без живительной влаги — четыре месяца.

— … Я постарался собрать людей, но многие наши бабушки просто переехали к своим детям, родственникам. Ну невозможно же столько времени находиться без воды, — житель дома Анатолий Осадец встречает корреспондента издания на остановке. Бойкий дедушка тут же предлагает журналисту обучить его катанию на коньках. Видимо, эта энергия и жизнерадостность и позволяет ему не сдаваться в столь абсурдной ситуации.

Чуть позже Анатолий Васильевич вместе еще с двумя старожилами Таисией Крапивиной и Алиной Остапенко изложили мне суть проблемы. На втором этаже у них в подъезде проживает мужчина, состоящий на учете в Волгоградской областной психиатрической больнице. Конфликтные ситуации у него с соседями случаются с незавидной регулярностью. А 22 сентября 2016 года затопило соседку, проживающую этажом ниже. Пришедшие слесаря сделали вывод, что вода течет где-то внутри между этажами и надо заменить стояк на двух этажах, а для этого необходимо попасть в квартиру вышеупомянутого гражданина. Но он их пускать в свою квартиру наотрез отказался. С этого и начались мытарства жильцов, так как холодную воду из-за аварии перекрыли по всему стояку.

— Кого только мы не пытались привлечь: администрацию района, участкового, телевидение, но только воз и ныне там, — рассказывает Анатолий Васильевич. — Писали в Администрацию президента, в Госдуму, но управу на соседа найти так и не смогли…

Заложниками ситуации оказались жильцы 18 квартир. В эти квартиры поступает горячая вода, но она не спасает ситуацию.

— Горячая вода у нас идет температурой 90 градусов, — жалуется Таисия Михайловна. — Это же гольный кипяток. Ни помыться нормально невозможно, ни убраться, ни постирать, ни пищу приготовить. Воду надо предварительно остужать.

— Это мучение, — говорит жилец Юрий Сенин. — Здесь и лежачие больные были. Как их родственники обслуживают? Наверное, забрали к себе.

Суд в помощь

У Анатолия Васильевича на окне лежит внушительная стопка документов: это переписка с различными организациями, которые оказались бессильны перед неадекватными действиями одного гражданина.

— Теперь мы совместно с нашей управляющей компанией подали иск в суд с требованием обеспечить доступ в жилое помещение, чтобы произвести там ремонт, — резюмирует Анатолий Васильевич.

Здесь стоит отметить, что, среди прочего, жильцы пытались добиться принудительной госпитализации виновника сложившейся ситуации. Обратившись к главврачу психиатрической больницы, они указали, что у них есть основания опасаться за жизнь и здоровье соседа, а также жизнь и здоровье окружающих.

Но в ответ узнали, что психиатрическая помощь оказывается «при добровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных Законом».

Борьба кошачьих за жилплощадь

Вернемся к тому, что история не уникальна. Около года назад ИНТЕР опубликовал статью о пожилой жительнице многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда, которая периодически включала газ, но забывала его зажечь. Каждый раз соседи, ощущая сильный запах газа, к счастью, успевали вызвать аварийку. Весь подъезд жил, что называется, на нервах, опасаясь взрыва. Тогда ситуация тоже казалась безвыходной, но после появления истории в СМИ на нее обратили внимание надзорные органы. Была проведена проверка и найден выход: сына пожилой женщины обязали установить в квартире специальные датчики газа, обеспечивающие безопасность.

Еще одна история из того же ряда, имевшая место в 2016 году. Пожилая женщина в многоэтажке Краснооктябрьского района Волгограда содержала в квартире огромное количество кошек. На контакт с соседями она не шла, на их жалобы по поводу неприятного запаха и других свидетельств жизни усатых-полосатых не реагировала. Подобная ситуация вызывала вполне понятные сомнения в адекватности старушки, но заставить ее пройти соответствующее обследование никто не мог. Жители обращались в районную администрацию, в правоохранительные органы — но найти рычаги воздействия на хозяйку квартиры не удалось. А потом бабушка умерла, и соседи поняли, что все происходящее до этого было «цветочками». Квартиру в течение нескольких дней никто не решался вскрывать, кошки выли от голода, драли стены и продолжали гадить. Когда дверь в «обитель зла» наконец-то открыли, часть кошек ушла в подполье — спряталась в вентиляционные тоннели и продолжили там свою подрывную деятельность, часть к тому моменту уже отправилась вслед за хозяйкой, а некоторые совершили нападение на одного из пришедших. Поскольку квартира находилась в ужасающем санитарном состоянии, ему это грозило совсем несмешными последствиями.

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Это всего лишь наиболее показательные примеры, с которыми пришлось столкнуться журналистам ИНТЕРа. К чему это мы? К тому, что жильцы многоквартирных домов порой выступают в роли заложников своих, назовем их так, странных соседей. При этом оказывается, что защитить законные права людей на нормальное проживание в собственном доме никто не спешит, так как нет полномочий, законного пути и т. п. Но любопытно, что в случае, когда, например, гражданин накопил долги и не желает их отдавать, вопрос решается просто: приставы высаживают дверь и забирают имущество. На это закон дает полное право. А вот если люди страдают от отсутствия благ цивилизации или живут в потенциально опасных условиях, помощи они или не получают, или им приходится ее ждать месяцами. Но выход на самом деле есть.

Юрий Корзеев, пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Волгоградской области: