Жители Волгоградской области просят вернуть льготы региональным ветеранам труда

Жители Волгоградской области просят вернуть льготы ветеранам труда. В ИНТЕР поступают многочисленные обращения жителей, которые перестали получать ЕДВ и льготу на проезд после введения в силу Социального кодекса Волгоградской области. Публикуем выдержки из одного письма. Автор — волгоградка Ирина Волченко.

О заслуженных людях

1 июля 2016 года в Волгограде был принят Социальный кодекс Волгоградской области, который статьёй 59 главы 9 «Заключительные и переходные положения» отменил 7 законов, ранее действовавших в интересах ветеранов труда Волгоградской области (например, Закон Волгоградской области от 04 декабря 2014 года N 163-ОД).

Инициатива принятия «Социального кодекса» исходила от контрольно-счётной палаты региона, которая проанализировав систему мер социальной поддержки, пришла к выводу, что средства расходуются неэффективно. Также разработчики утверждают, что при составлении проекта акцент был сделан на адресность и нуждаемость мер поддержки, а также на борьбу с «социальными иждивенцами».

Граждан, проработавших свыше установленного законодательством срока, дающего право на трудовую пенсию очень много, а вот удостоенных Почётного звания «Ветеран труда Волгоградской области» выбирали среди самых достойных!

На каком основании граждан, на пределе человеческих возможностей отработавших свыше установленного законодательством срока, дающего право на получение трудовой пенсии, а также дольше, чем установлено для присвоения Почётных званий и привилегий посчитали иждивенцами, несмотря на то, что они заслуженно были удостоены Почётного звания «Ветеран труда Волгоградской области»?!

В итоге ветераны выбыли из числа льготников, которым ранее полагались меры социальной поддержки.

Право на ранее получаемую ЕДВ Социальным кодексом было поставлено в зависимость от размера дохода ветерана труда Волгоградской области . Если доход хоть на рубль выше полуторной величины регионального прожиточного минимума, ЕДВ не положена.

Статья 28. Меры социальной поддержки ветеранов труда Волгоградской области

1. Ветеранам труда Волгоградской области, размер дохода которых ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 558 рублей.(в ред. Закона Волгоградской области от 10.06.2016 N 53-ОД) 2. Ежемесячная денежная выплата, установленная частью 1 настоящей статьи, не предоставляется гражданам, получающим дополнительную пенсию за государственную или муниципальную службу. В результате пенсионер, который был заслуженно удостоен Почётного звания «Ветеран труда Волгоградской области» оказался лишён права на ежемесячную денежную выплату в размере 558 рублей только потому, что в Волгограде был принят СКВО.

Кроме этого, приказом комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 10 октября 2016 г. N 304-п было установлено:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по льготному проезду в Волгоградской области.

Ветераны труда Волгоградской области не входят в число граждан, кому полагаются меры социальной поддержки по льготному проезду в соответствии со статьёй 48 главы 6 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области». По этой причине граждане, ранее удостоенные Почётного звания «Ветеран Волгоградской области» лишены права на льготный проезд в общественном транспорте Волгограда и всей Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» грубо нарушает пункт 2 статьи 55 Конституции РФ:

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Положения принятого Закона Волгоградской области от 31.12.2015 года № 246 – ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» должны распространяться не на тех, кто получал льготы раньше, а только на тех, кто будет претендовать на них после вступившего с 1.07.2016 года «Социального кодекса» в силу.

Помогите, пожалуйста, вынести создавшуюся проблему на обсуждение Волгоградской областной думы ради соблюдения законных интересов социально незащищённой категории граждан, которые своим достойным трудом заслужили не только эти крохи в виде доплаты, но и право на бесплатный проезд в общественном транспорте без учёта уровня доходов и унизительной обязанности собирать справки, в очередной раз доказывающие их нищету… 1,5 – кратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения нельзя признать показателем высокого качества жизни!

Моя мама с 2005 года ушла на пенсию. В этом же году получила удостоверение Ветерана труда Волгоградской области.

Её правоотношения возникли задолго до того, как было принято решение о

принятии Социального кодекса, который в проекте был с 2007 года, но отклонялся…

Буквально в середине июля 2017 года моей маме звонят из соцзащиты Советского района и сообщают, что из-за того, что помимо государственной пенсии она получает накопленные средства из НПФ «Благосостояние» и доплату, как Ветеран труда, прожиточный минимум у неё немного зашкаливает…в связи с этим с июля 2016 года она не будет получать выплату, несмотря на то, что стаж работы у неё 38 лет! Но без этой выплаты моя мама теряет прежнее качество жизни и ничего не приобретает взамен!

Прошу Вас защитить право всех ветеранов труда Волгоградской области на заслуженные ПОЧЁТ, УВАЖЕНИЕ и хоть и маленькое, но материальное ПООЩРЕНИЕ их достойного ТРУДА, сопряжённого с неимоверной самоотдачей и самопожертвованием ради блага всех жителей города!

Принцип нуждаемости унизителен

Повторим — подобных обращений много, получает их и областной совет ветеранов, и областной депутатский корпус, и администарция области. Власти не раз говорили о том, что поправки в СКВО возможны и некоторые действительно были внесены. Вопрос с ветеранами труда стоит очень остро и продолжает обсуждаться. Вот как прокомментировал ситуацию общественный эксперт ИНТЕРа, заслуженный юрист Российской Федерации Владимир Кудрявцев.

— Озабоченность и правовые обоснования незаконности действий властей Волгоградской области, направленных на ущемление социальных прав граждан, обладающих званием Ветеран труда Волгоградской области, — справедливы и убедительны. Но юридически здесь не все так просто: в период бурной монетизации льгот в статье 22 ФЗ «О ветеранах» установлено, что меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31.12.2004 года определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

С этих позиций нормы о ветеранах труда в Социальном кодексе Волгоградской области (СКВО) имеют право на существование. Но, – вы правы – некоторые из них антиконституционны, противозаконны и морально ущербны, унизительны для старших поколений работников, которые отдали сполна государству свои силы, опыт, здоровье, трудились порой в ужасных условиях, официально получили признание в форме звания Ветеран труда, а их лишают небольшой по-сути ЕДВ и льгот по оплате проезда по надуманным формулировкам о «нуждаемости» и, по заявлению ВКСП, неэффективном расходовании бюджетных средств на такие цели.

Подобные действия депутатов и чиновников – результат их слепого следования устным требованиям из центра искать экономию бюджетных средств. Но власти мало озабочены развитием производства, предпринимательства, увеличением доходов пожилых людей – им проще отнять и так, унизив заслуженных людей, съэкономить.

Многих ветеранов обидел и унизил принцип «нуждаемости», закрепленный в кодексе в интересах сокращения числа получателей льгот и социальной поддержки. Между тем присвоение звания Ветеран труда происходило публично, законодательно и фактически ветераны – это признанные официально заслуги людей: звание ветерана труда им присваивалось при наличии госнаград или региональных отличий, по ФЗ «О ветеранах» категории ветеранов устанавливаются «с учетом заслуг» (ст.1). А нормы СКВО фактически отбросили заслуги, ориентируют на величину дохода, который у категорий льготников сдерживается именно неудовлетворительной работой властей, причем, на фоне тотального обеднения населения.

При этом объективных причин экономить расходы бюджетов именно за счет малоимущих слоев жителей нет – по данным статистики за 2016 год налогов в Волгоградской области собрано на 12,4% больше, чем годом ранее, когда формировали СКВО. Принцип «нуждаемости» не выдерживает критики и с экономических позиций: общепризнано, что слабый внутренний спрос тормозит процесс восстановления экономики, в то время как рост потребительских расходов дает ощутимые импульсы производству (напомню, что пенсионеры в области – это более трети населения, да и уровень жизни пострадал от СКВО не только у них).

У ветеранов остается один путь – всемерно добиваться сохранения льгот, достойного уровня жизни, уважительного к себе отношения: каждый, кто потерял социальную поддержку или льготы пусть напишет о своем бедственном положении губернатору, депутатам, прокурору (о незаконности «отнимать») либо обратится в суд, предъявив в иске те правовые основания, которые вы, Ирина, описываете в письме.

Могу подтвердить, что Волгоградский областной Совет ветеранов в силу своих уставных обязанностей по защите ветеранов – на вашей стороне и готов поддерживать борьбу пожилых людей за свои социальные права. В правовом государстве живем!

Вопрос Владимиру Кудрявцеву можно задать здесь

Кому из ветеранов труда вернут выплату