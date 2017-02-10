Волгоградских аграриев предупредили о будущем росте цен на горюче-смазочные материалы. Невеселая новость в предверии сезона весенних полевых работ. Прозвучала она из уст вице-губернатора Александра Беляева на пятом межрегиональном агрофоруме «Волгоградский фермер» в рамках рабочего совещания. Здесь присутствовали и сами руководители фермерских хозяйств, и представители

районной власти.

Новость. как было отмечено, невеселая, но ожидаемая, причем уже сейчас можно делать прогнозы на ближайшие годы. Запланированный рост уже известен, соответственно, в 2018 году ГСМ еще поднимется в цене.

О подорожании речь шла еще в ноябре минувшего года. Тогда депутаты Госдумы утверждали рост акцизов до 2019 года включительно. Помимо алкоголя и табака, акцизы повысили на ГСМ. Так, рост ставки акциза затронул автомобильный бензин 5-го класса — с нынешних 10 130 рублей за тонну до 10 535 рублей за тонну в 2018 году и до 10 957 рублей в 2019 году.

Весьма заметно изменятся цены на дизельное топливо, что больше всего волнует занятых в сельском хозяйстве. На дизельное топливо депутаты Госдумы установили ставку 6 800 рублей в 2017 году. Разница немалая: сейчас ставка составляет 5 293 рубля за тонну. Таким образом, рост порядка 30% налицо. В 2018 году ставка составит 7 072 рубля, 7 335 рублей в 2019 году. В Минфине ранее обещали, что и дизель, и 5-ый бензин подорожают несущественно — на 1-2 рубля. Но, похоже, в действительности будет иначе.

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