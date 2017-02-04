Волгоградским автовладельцам рекомендуют быть внимательными при оформлении электронного ОСАГО. Дело в том, что в сфере начали действовать электронным мошенники, которые создают сайты-клоны страховых компаний. Они меняют одну букву в названии сайта и делают точную копию его страниц. Человек переводит деньги, но не получает полиса взамен. Вернуть средства потом будет крайне сложно, так как сайты зарегистрированы на анонимных пользователей.

Кибер-преступники подделали сайты Росгосстраха, РЕСО и ВСК. Кроме того, сайты выдают себя за посредников страховых компаний. В этой связи Российский союз страховщиков напомнил: посредников в этой сфере быть не может, договор заключается только напрямую между страховой компанией и автовладельцем.

С начала года продано уже более 200 тысяч е-полисов, что и привлекло мошенников. Согласно закону, компания не имеет права останавливать работу сайта по техническим причинам чаще, чем раз в месяц. Количество электронных полисов все растет, и автоладельцам теперь придется проявить бдительность. Самый лучший вариант — зайти на сайт РСА и познакомится там с официальными сайтами страховых компаний.

Напомним: ранее ИНТЕР писал о том, что ситуация с ОСАГО в Волгоградской области соается напряженной. Стоимость полиса по-прежнему высока из-за действий в сфере страхования автоюристов, которые заставляют страховщиков платить за ДТП внушительные суммы. Регион входит в тройку лидеров по объему выплат по ОСАГО. И вот предложение. прозвучавшее в начале года от РСА: водители в Волгоградской области по ОСАГО в случае ДТП будут получать не деньги, а ремонт. Эта мера должна вступить в силу уже весной. Она будет опробована на ряде регионов России, и если оправдает себя, то ее распространят и на другие регионы РФ. Пока «накажут» только шесть так называемых «Кистоных» регионов, где уровень мошенничества с ОСАГО высок. Наша область печально прославилась еще и делом депутатов городской думы, которых обвиняют в мошенничествах с ОСАГО. Следствие идет с конца декабря,задержаны двое депутатов гордумы.

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Волгоградским водителям будут отдавать по ОСАГО ремонтом

Председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев о ситуации с ОСАГО