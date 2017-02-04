04.02.2017   Криминал, Права автомобилиста, Правовое поле   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградским автовладельцам рекомендуют быть внимательными при оформлении электронного ОСАГО

осаго уфас

Волгоградским автовладельцам рекомендуют быть внимательными при оформлении электронного ОСАГО. Дело в том, что в сфере начали действовать электронным мошенники, которые создают сайты-клоны страховых компаний. Они меняют одну букву в названии сайта и делают точную копию его страниц. Человек переводит деньги, но не получает полиса взамен. Вернуть средства потом будет крайне сложно, так как сайты зарегистрированы на анонимных пользователей.

Кибер-преступники подделали сайты Росгосстраха, РЕСО и ВСК. Кроме того, сайты выдают себя за посредников страховых компаний. В этой связи Российский союз страховщиков напомнил: посредников в этой сфере быть не может, договор заключается только напрямую между страховой компанией и автовладельцем.

С начала года продано уже более 200 тысяч е-полисов, что и привлекло мошенников. Согласно закону, компания не имеет права останавливать работу сайта по техническим причинам чаще, чем раз в месяц. Количество электронных полисов все растет, и автоладельцам теперь придется проявить бдительность. Самый лучший вариант — зайти на сайт РСА и познакомится там с официальными сайтами страховых компаний.

Напомним: ранее ИНТЕР писал о том, что ситуация с ОСАГО в Волгоградской области соается напряженной. Стоимость полиса по-прежнему высока из-за действий в сфере страхования автоюристов, которые заставляют страховщиков платить за ДТП внушительные суммы. Регион входит в тройку лидеров по объему выплат по ОСАГО. И вот предложение. прозвучавшее в начале года от РСА: водители в Волгоградской области по ОСАГО в случае ДТП будут получать не деньги, а ремонт. Эта мера должна вступить в силу уже весной. Она будет опробована на ряде регионов России, и если оправдает себя, то ее распространят и на другие регионы РФ. Пока «накажут» только шесть так называемых «Кистоных» регионов, где уровень мошенничества с ОСАГО высок. Наша область печально прославилась еще и делом депутатов городской думы, которых обвиняют в мошенничествах с ОСАГО. Следствие идет с конца декабря,задержаны двое депутатов гордумы.

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Волгоградским водителям будут отдавать по ОСАГО ремонтом

Председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев о ситуации с ОСАГО

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