Задержан за взятку в 50 тыс. долларов профессор из Волгограда

Уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере» возбуждено в отношении профессора, заместителя директора по научной работе одного из волгоградских вузов. В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области рассказали, что еще в 2005 году он предложил своему приятелю помочь получить научную степень доктора наук. Свою помощь он оценил в 50 тысяч долларов. Полномочия, необходимые для оказания такого рода услуги, у него были, так как мужчина являлся председателем диссертационного совета.

Ученая степень покупалась в рассрочку. Первые 10 тыс долларов он получил в 2006 году. Вторые — в 2009 году. Еще через 4 года торговец учеными степенями получил 450 тысяч рублей.

Но 20 декабря 2016 года и 12 января 2017 года, когда производилась передача очередной партии денег в 15 тысяч долларов, процесс контролировали уже правоохранительные органы.

В результате операции профессор был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Свою вину мужчина признает частично. В свое оправдание он пояснил, что выполнять свое обещание не собирался, а деньги планировал потратить по собственному усмотрению.