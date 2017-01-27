Выходные в Волгограде и области

28 января в Молодежном театре – «Записки сумасшедшего» (18.00). 29 января – музыкальный спектакль «Кабаре Иллюзия» (18.00). 1 февраля – «У войны не женское лицо» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

28 января в театре «Царицынская опера» – «Иоланта» (17.00). 29 января – «Муха-Цокотуха» (12.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205).

28 января в Театре кукол – «Сказка о рыбаке и рыбке» (11.00). 29 января – «Кот и лиса» (11.00). 31 января – «Сны под зонтиком Оле-Лукойе» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

28-29 января в Музыкальном театре – премьера мюзикла «Дубровский» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39 ). 31 января – программа «Волгоградконцерта» «Музыка Победы» (14.00).

28 января в НЭТе – «Стакан воды» (18.00). 29 января – «Ромео и Джульетта» (13.00, 18.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

28 января на стадионе «Зенит» – футбольный турнир на Кубок «Сталинградской битвы» (10.30, 12.00, ул. Таращанцев, 72, 74-98-25).

28 и 29 января в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – спектакль «Любимые игрушки» (11.00), «Китайский новый год: карта желаний» (16.00 и 12.00). 28 января в кирхе – концерт П. Новикова-Растопнина (саксофон, вокал) и Д. Арутюнова (рояль) (18.00, 67-33-02).

28 января в манеже ВГАФК – открытые соревнования по легкой атлетике на Кубок губернатора Волгоградской области (15.30, ул. Чуйкова, 75).

28 января в Комсомольском саду – конкурс «Чудо-сани 2017» (12.00-14.00, 73-13-38, mu-lider@yandex.ru).

28 и 29 января на катке «Южный полюс» – хоккейный турнир на Кубок первенства «Южный Полюс» (9.00, парковка ТРЦ «Акварель», 8-927-256-90-07).

28 января во Дворце спорта – II открытый турнир по спортивному страйкболу «Я служу России!» (10.00, пр. им. Ленина, 65).

28-29 января в ДК профсоюзов и Волжском ДК «ВГС» – выставка-продажа товаров для дачников и садоводов (9.00-13.00, пр. Ленина, 4 и 9.00-15.00, пл. Комсомольская, 1).

28 января в Волжском выставочном зале им. Г. Черноскутова на мастер-классе С. Бойко – создание праздничного панно ко Дню святого Валентина (11.00, пр. Ленина, 97, 8 (8443) 39-26-31).

28-29 января в Волжском театре кукол «Арлекин» – «Кошкин дом» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8-8443-31-08-93, 31-38-63).

28 января в Волжском драмтеатре – «Стая» (18.30). 29 января – «Щелкунчик» (11.00), «Публике смотреть воспрещается» (18.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27).

28-29 января в Волжском ДК «ВГС» – «В ритме любимых мелодий» (17.00).

28 января в Волжском ДЦ «Бибигон» – мастер-класс «Энергия вокруг нас», научные эксперименты для детей 5-12 лет (15.00, ул. К. Нечаевой, 3, 8-904-759-25-50, 8-903-467-88-48)

28 января – экскурсия для блогеров в музей-мастерскую скульптора П. Малкова (13.00, sdvoryanchikov.livejournal.com).

28 января в Камышине – конкурс креативных саней «Чудо-сани 2017» (15.00, ПКиО им. Комсомольцев-добровольцев, 8 (84457) 2-02-90).

28 и 29 января в Камышине на базе ДЮСШ № 2 – открытый турнир по мини-футболу среди команд ветеранов на Кубок главы администрации Камышина.

29 января в Казачьем театре – «Незнайка в городе N…» (11.00), «Ваш выход, дамы!» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

29 января в музее ИЗО им. И. Машкова– детский день «В каждой избушке свои игрушки» (11.00, пр. Ленина,21, 38-24-44).

29 января в отеле «Hampton by Hilton» – выставка «Образование за рубежом» (16.00, ул. Профсоюзная, 13).

29 января в Советском районе на трассе «Максимка» – мотокросс«Битва на Волге» (12.00). В 15.30 – военно-историческая реконструкция «Освобождение концлагеря «Дулаг 205» (68-02-22, www.alig.ru).

29 января в ЦКЗ – второй концерт абонемента № 3 «Воскресные музыкальные встречи с Юрием Серовым» «Классика встречает рок» (17.00). 30 января – программа Кубанского казачьего хора «Казаки Российской империи» (19.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

29 января в ЦДТТ Советского района – XV зимняя спартакиада по техническим видам спорта среди учащихся Волгограда (10.00, ул. Китайская, 24).

29 января в Дубовском районе – традиционный чемпионат Камышина по рыболовному спорту (http://www.ribkam.ru/).

29 января в Палласовском спорткомплексе «Сокол» – очередной тур открытого первенства по мини-футболу (10.00).

31 января и 1 февраля в ТЮЗе – «Фронтовичка» (17.00). 29 января – «Лесные тайны» (11.00, 14.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

31 января в библиотеке им. М. Горького – лекция-концерт «Нам песен этих позабыть нельзя…» (1500, ул. Мира, 15, 4 этаж).

31 января в музее «Память» – военно-исторические реконструкции «Пленение фельдмаршала Паулюса» (14.00, 15.00, 16.00, 17.00) и «Немецкий госпиталь» (14.20, 15.20, 16.20), кукольный спектакль «Ганс в Сталинграде» (14.45, 15.45, 16.45, пл. Павших Борцов, 2, тел.: 38-60-67).

31 января в областном краеведческом музее – «Театральная летопись войны», к 85-летию Волгоградского музыкального театра (15.00, пр. Ленина, 7) .

31 января в областной детской библиотеке в рамках Недели безопасного Рунета – «Знатоки Интернета» (13.00). 1 февраля – интернет-чемпионат краеведов (13.00).

1 февраля в музее-панораме «Сталинградская битва»– мероприятие в память узников гетто и фашистских концлагерей (14.00, ул. 13 Гвардейской дивизии, 1а, 94-19-93, 93-19-80).

1 февраля – торжественное мероприятие на острове Людникова (11.00-14.00, п. Нижние Баррикады ).

1 февраля в библиотеке № 4 – телемост «Волгоград – Котельниково» в рамках малых Бондаревских чтений «Здесь кипели сраженья когда-то» (13.00, ул. им. Дзержинского, 19).

1 февраля в сквере Доблести и Славы Кировского района, парке «70 лет Победы» Краснооктябрьского района у памятного знака бойцам-ополченцам Сталинградского тракторного завода и на пр. Героев Сталинграда, 50а – молодежная акция «Гвоздика на снегу» (10.30).

1 февраля в сквере Доблести и Славы Кировского района, на б-ре им. Энгельса в Красноармейском районе и на площадке у памятника Г. Жукову (ул. им. Хорошева) – военно-патриотическая акция «Солдатский привал» (10.30).

1 февраля – 31 марта в Волжском центре «Русинка» – полуфинальные и финальные игры первенства «Великая пешка» (8 (8443) 58-01-94).

1 февраля в планетарии – лекция О. Колесниковой «Космический Пантеон славы» (12.00, ул. Гагарина, 14, 8-937-699-55-10, 8-902-314-41-44).

1 февраля в ДЦ «Бибигон» – мастер-класс «Зимушка-зима», шерстяная акварель для детей 5-12 лет (18.00, ул. им. Рокоссовского, 38 , 8-904-406-56-56, 8-909-388-99-30).