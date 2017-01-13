Волгоградцы снова просят продлить световой день на час

Очередная петиция с требованием решить вопрос о переводе времени на один час вперед появилась на Change.org — одной из интернет-платформ по продвижению гражданских инициатив.

Этот вопрос никак не может решиться уже больше года. За это время был проведен опрос граждан, который показал, что большинство жителей области желают жить по местному, а не по московскому времени.

Помимо этого в поддержку перевода стрелок часов на местное время не раз организовывались флешмобы. Но волгоградские депутаты никак не могут определиться и договориться между собой. По мнению авторов петиции, затягивая с решением этого вопроса, их лишают множества плюсов «летнего» времени. «У нас отобрали 180 светлых часов в тёплое время года. Заставляют в тёплое время года на час раньше заходить домой, жечь электричество. Наши дети этим летом вместо воздуха будут больше времени проводить у компьютеров, что пагубно влияет на здоровье наших деток», — высказываются составители петиции.

По их мнению, укороченный световой день заставляет школьников, обучающихся во вторую смену, идти по темноте. Это же мешает им заниматься в вечерних секциях и кружках.

Как только завершиться сбор подписей петицию направят председателю комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Наталье Семеновой, а также в Госдуму и Президенту страны.