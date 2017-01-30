Волгоградцы смогут подавать обращения к приставам через интернет. Приказ Минюста РФ от 30.12.2016 N 333 вступил в силу 27 января. Он касается всей территории РФ.

Теперь можно направлять в ФССП заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Направлять обращения в ФССП можно будет через личные кабинеты ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на сайте www.gosuslugi.ru.

Новшество требует внимания со стороны пользователей. Вот с какой проблемой столкнулась одна из читательниц нашего сайта, обратившаяся в ИНТЕР за правовой помощью.

«Я подала в срок мировому судье возражения на судебный приказ о взыскании долга за коммунальные услуги. — пишет Елена. — Через полмесяца я получила определение о возврате возражений как неподписанных, мой экземпляр подписан. Обжаловать определение не успела. Сейчас намереваюсь подать кассационную жалобу в ВОС с уплатой пошлины 150руб. Правильными ли будут такие действия? Также прошу разъяснить, прав ли судья, заставляя меня подписывать заявления, направленные с сайта суда по системе ГАС «Правосудие», утверждая, что без живой подписи они останутся без ответа? Я полагала, что я могу подавать через сайт любые заявления, кроме иска и процессуальных жалоб».

Вот как комментирует ситуацию заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев.

— Возможно, по своей невнимательности не был подписан первый экземпляр возражений, а потому вам его справедливо вернули через вынесение определения, т.к. заявление должно быть подписано взыскателем или его представителем (п.3 ст.124 Гражданского процессуального кодекса — ГПК РФ). Право судьи на возврат неподписанного заявления зафиксировано в п.4 части 1 ст.135 ГПК РФ.

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению, если истцом будет устранено допущенное нарушение (п.3 ст.135 ГПК РФ) В определении о возвращении иска должна быть мотивировка отказа и указание как устранить обстоятельства, препятствующие, возбуждению дела.

На определение судьи может быть подана частная жалоба (а не кассационная, как вы пишите, так как кассационная — это обжалование существа дела, а вы обжалуете процедуру).

Все действия вы осуществляли на бумажных носителях.А во второй части вашего вопроса речь идет о подаче электронных исков через ГАС «Правосудие». При подаче иска в электронном виде он подписывается так называемой усиленной квалифицированной цифровой подписью. Но такая подпись должна быть предварительно оформлена в удостоверяющем центре. Видимо, у вас такая цифровая подпись не оформлена, а потому судья и сказал, что нужна собственноручная подпись: в правилах использования ГАС сказано, что усиленная квалифицированная цифровая подпись равнозначна по значимости собственноручной.

Официально ГАС «Правосудие» работает в полную силу на районном уровне только с 01 января 2017г., а потому много недопониманий с обеих сторон, дублирующих документов, отказов и подстраховок.

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