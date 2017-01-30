Волгоградцы, протестующие против закрытия библиотек, устроили культурную демонстрацию в интернет-сети

В социальной сети «ВКонтакте» стартовала вторая волна акции #СпасемБиблиотеки. Волгоградцы, выступающие против ликвидации библиотек в областном центре, устроили культурную демонстрацию в интернет-сети.

Напомним, о том, что Волгоград накрыла вторая волна сокращения библиотек (первая началась в 2014 году), ИНТЕРу сообщили читатели. Сотрудницы самих библиотеках на вопросы журналистов отвечали с опаской, а в МУК «Централизованная система городских библиотек» от комментариев вовсе отказались.

Тему подхватили многие волгоградские СМИ. А 22 января в соцсети «ВКонтакте» в группе «Волгоград читает» стартовал флешмоб против закрытия библиотек. Волгоградцы, поддержавшие инициативу Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление», выкладывали на страничке группы свои фотографии с протестными лозунгами. Таким образом они демонстрировали властям свое несогласие с массовой ликвидацией городских библиотек в первом квартале 2017 года.

– 25 января организаторы сообщества «Волгоград читает» были приглашены в городской комитет по культуре, – рассказала ИНТЕРу председатель Волгоградского регионального совета ОООЗС «РВС» Анна Побежимова. – Представители власти заявили, что «закрытие библиотек и не планировалось», но, на данный момент администрация Волгограда разрабатывает решение по библиотечным системам и готовит официальное заявление по этому поводу.

Однако организаторы акции не собираются пассивно ожидать ответа. Общественники намерены продолжить акцию, хотя несколько скорректировали ее содержание в ожидании решения администрации города.

Вот что заявляют организаторы в сообществе «Волгоград читает» 29 января:

«Просто ждать с моря погоды – глупо. А потому мы решили действовать. Расширение общественной поддержки библиотек, привлечение массового внимания к ним, и к чтению вообще, нужно не только для демонстрации чего-либо чиновникам. Это нужно нам самим, тем, кто хочет, чтобы свободное приобщение к нашей великой культуре было доступно всем и каждому.

Потому мы и запускаем вторую волну акции #СпасемБиблиотеки. Критика властей пока уходит на второй план – на первый выходит пропаганда культуры, чтения, самообразования, и их главного вместилища – библиотек.

Делайте снова фото с лозунгами и цитатами классиков, придумывайте интересные снимки с книгами, снимайте ролики со стихами и прозой – дайте волю вашему творчеству. Нам нужна настоящая сетевая культурная демонстрация! И мы не хотим ограничиваться только Волгоградом, если кто-то читает это из других регионов России — включайтесь!

И, конечно, не забудьте добавить заветные хэштеги #СпасемБиблиотеки и #ВолгоградЧитает. Поехали!»

Волгоградцы живо откликнулись призыв организаторов.

Тем временем сообщество «Волгоград читает» (как в свое время и газета ИНТЕР) провело собственное расследование под названием «Куда уходят библиотеки». Активисты выяснили, что стало с некоторыми закрытыми в 2014 — 2016 году библиотеками.

Например, в бывшем помещении библиотеки № 5 Краснооктябрьского района недавно открылся «Магнит».

Помещение библиотеки № 10 на улице Ополченской в Тракторном районе приходит в запустение.

Схожую судьбу имеет библиотека №13 на улице Карла Маркса в Ворошиловском районе.

Детская библиотека №11 на ул. Копецкого, обслуживавшая большой жилой массив в заканальной части Красноармейского района стала офисом местного ЧОПа.

Подробности акции можно узнать по телефону +7 904 428 35 80 у ее организатора Виктора Шилина, члена Волгоградского регионального совета ОООЗС «РВС».

Фото ИНТЕРа