Волгоградцы просят президента отменить увеличение тарифов ЖКХ
К главе правительства Дмитрию Медведеву и президенту РФ Владимиру Путину обратились жители Волгограда, разместив текст своего обращения на популярной платформе в интернете. В своем письме волгоградцы жалуются на весьма значительный скачок цен на услуги ЖКХ в Волгограде, который их ожидает в ближайшем будущем.
Автор петиции Ксения Кульченко уточняет, что в Волгограде и Волгоградской области заработная плата остается на стабильно низком уровне уже более 8 лет, а средняя оплата труда у простого человека составляет 7 тысяч рублей. При таких доходах плата за однокомнатную квартиру в 5 тысяч рублей становится просто непосильной. Не стоит забывать, что Волгоград уже давно занимает первое место среди российских городов по самому низкому уровню жизни.
Автор отмечает: «Пенсионерам приходится стоять с протянутой рукой на улице, разве они достойны именно такой старости? Цены с каждым годом растут буквально на всё, а вот зарплата, пенсия застыли в 2000-х годах. Скоро волгоградцы начнут ставить палатки во дворах и жить в них, ведь выбора просто не останется.
За сутки под обращением подписался 231 человек, подтверждая тем самым, что ситуация, описанная в письме, не частный случай, а общая проблема.
Напомним, в конце декабря 2016 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, дающее «зеленый свет» увеличению оплаты за коммунальные услуги в Волгограде и разных районах области. Согласно этому документу с 1 июля 2017 года жители Волгограда, Камышина, Урюпинска, Ленинска и еще ряда населенных пунктов будут платить за ЖКХ на 9,8% больше, а остальные районы области – на 4,2%.
Губернатор выдвинул инициативу поднять тарифы не просто на установленный на федеральном уровне процент повышения стоимости услуг ЖКХ в 4,2%, а добавить к нему ещё и региональный — 5,6%. За счет этого регион намерен наполнить свой бюджет. Но больше всего от этого выиграют и так не бедствующие ресурсоснабжающие организации и коммунальные операторы.
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Я не поддерживают такие петиции! К Путину обращаться конечно можно, но он ничего не может сделать! Да он сам главный организатор повышения тарифов и есть! Он и его подручные требуют повышения тарифов для граждан. Губернатор соглашается с эти м и подписывает документы о повышении т.к. боится окрика сверху в том, что препятствует предпринимателям! Жизнь всех граждан в стране повернута в сторону «поддержки предпринимательства». Для этого мы должны терпеть всякие повышения цен и тарифов, есть ту пищу, которую они без всякого контроля для приготовят из неизвестно чего, получать услуг низкого уровня и т.п.
Петиция на change.org «ОТМЕНИТЕ РОСТ коммунальных услуг в Волгограде!!!» Ксения Кульченко