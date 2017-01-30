Волгоградцев приглашают на вечер памяти поэта Сергея Васильева. Встреча состоится 2 февраля 2017 года в 18.00 в библиотеке им.Горького.

Журналист, переводчик, поэт — у Сергея Васильева было много талантов. 1 января 2017 года Сергею Евгеньевичу исполнилось бы 60 лет, а 29 января – годовщина со дня его ухода. Вот его строки.

«Мы обретемся в царствии лесном,

Как в Царствии Небесном, и пустая

Молва не тронет нас, и мы уснем,

И будем спать всю зиму, сны листая,

И Бог придет, и мы проснемся в нем».

Сергей Васильев – автор ряда поэтических книг. 25 лет он был главным редактором замечательного журнала для юных читателей «Простокваша для детей непреклонного возраста». На вечере будут звучать воспоминания, стихи поэта, песни на его стихи и произведения, посвященные его памяти. Всех желающих ждут в актовом зале Библиотеки (ул. Мира, 15, 4 этаж).Вход свободный (12+). Телефоны для справок: 8-902-382-91-62 (Ольга Маруга), (8442) 33-20-21 (Сектор социально-досуговой деятельности).